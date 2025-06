Raquel Rosenthal nuova Chief executive officer di Adapex Inc (gruppo Datrix)

Datrix, società quotata su Euronext Growth Milan, a capo del primo ecosistema internazionale di aziende software verticali di Intelligenza Artificiale, annuncia la nomina di Raquel Rosenthal quale nuova Chief executive officer di Adapex Inc, società statunitense del Gruppo Datrix. Adapex Inc. offre la prima piattaforma di “data monetization” che sfrutta dati proprietari di prima parte e intelligenza artificiale per massimizzare i ricavi di publishers in ambito web, mobile e connected tv. In particolare, tramite la sua tecnologia proprietaria, Adapex trasforma i dati dei publisher in audience altamente qualificate, acquistate da brand, agenzie media e DSP per raggiungere i loro obiettivi di marketing.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore AdTech e una solida reputazione come leader strategica, Raquel Rosenthal porta in Adapex una profonda conoscenza del mercato nordamericano, avendo ricoperto ruoli apicali presso realtà internazionali come Digilant, marketing technology company americana, Roku (precedentemente DataXu) e DoubleClick. Nel suo precedente incarico come CEO di Digilant, ha guidato la trasformazione dell’azienda, incrementando i ricavi da 12 a 75 milioni di dollari. “Il suo ingresso – si legge in una nota – rappresenta un passo fondamentale per accelerare la crescita di Adapex negli Stati Uniti, uno dei mercati più strategici per il Gruppo Datrix. La sua esperienza nella scalabilità di modelli di business fortemente innovativi consentirà inoltre il rafforzamento dell’area di Data Monetization del Gruppo attraverso una crescente sinergia tra Adapex e ByTek, due società del portafoglio Datrix. L’integrazione di offerta e le sinergie tecnologiche tra le due company, abiliteranno soluzioni sempre più efficaci per la valorizzazione dei dati digitali nel mercato US. Una collaborazione strategica che punta a consolidare il posizionamento di Datrix come player di riferimento nell’ambito della monetizzazione dei dati a livello internazionale”.