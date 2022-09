Raspadori “C’è voglia di fare bene in Nations League”

FIRENZE (ITALPRESS) – In vista delle prossime due gare di Nations League “non siamo preoccupati, c’è voglia di far bene, mettersi in gioco ed esprimersi al meglio. Le prossime sono due gare importanti, dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi soprattutto dal punto di vista fisico”. Lo ha detto l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori dal Centro tecnico di Coverciano, sede del ritiro dove la Nazionale sta preparando la prossima gara di Nations League contro l’Inghilterra. “Ripartire da chi è qui da più tempo è la cosa giusta, occorre ritrovare l’entusiasmo, ed il lavoro è l’unica strada per fare qualcosa di grande – ha aggiunto Raspadori – La mancata qualificazione al Mondiale? E’ un periodo difficile come lo sono stati i mesi precedenti ma c’è da reagire e da andare oltre, cercando di tornare a quell’entusiasmo e a quella voglia di fare bene che c’era in precedenza”. “Contro l’Inghilterra mi aspetto grande intensità, con qualche errore tecnico perchè si alzeranno i ritmi. Dovremo essere bravi a gestire palla e fare di tutto per ottenere il risultato. Sognare una grande partita a San Siro? Essendo ambizioso lavoro per cercare di realizzare i miei sogni”. “Ringrazio mister Mancini perchè è motivo d’orgoglio sentirsi dire che posso ricoprire più ruoli – ha sottolineato la punta di proprietà del Sassuolo – L’importante per me è mettersi a disposizione della squadra e darle una mano. Sono sempre stato generoso e spero di continuare ad aiutare al meglio. 4-3-3 o 3-5-2? La scelta del modulo la farà il mister. Forse per mie caratteristiche avere un attaccante al fianco potrei esprimermi al meglio. Io sono nato prima punta, ho sempre giocato in quel ruolo ed essere più centrale mi porterebbe ad essere più vicino alla porta”.

