Rassegna economica di Srm, presentazione con il ministro Tria. Premiato uno studio su corruzione e politica

Srm (centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi il nuovo numero della rivista internazionale di economia e territorio, Rassegna Economica dedicato a “Legalità e trasparenza. Il ruolo delle istituzioni e delle rappresentanze economiche e sociali”. L’evento si è tenuto a Napoli, presso la sede di Intesa Sanpaolo, a Palazzo Piacentini. Alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sono stati discussi i fattori di rilancio dell’economia del Mezzogiorno. L’introduzione dei lavori è stata curata da Francesco Guido, direttore regionale Sud di Intesa Sanpaolo e Paolo Scudieri, presidente di Srm. Salvio Capasso, responsabile Economia delle Imprese di Srm, ha presentato il numero della Rassegna Economica ed i principali spunti di analisi. A seguire, Massimo Deandreis, drettore della Rassegna Economica e di Srm, sui fattori di crescita del territorio. Cesare Imbriani, presidente del Comitato Scientifico Rassegna Economica ha coordinato e introdotto i lavori della tavola rotonda composta da: Gaetano Manfredi, presidente Crui e Rettore Università Federico II di Napoli; Luigi Nicolais, presidente Cotec Italia; Stefan Pan, vicepresidente Confindustria; Sergio Prete, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e Zes Ionica. Alla conclusione del convegno si è tenuta la cerimonia di assegnazione del Premio Rassegna Economica 2018. Quest’anno il primo premio con l’assegno di ricerca è stato assegnato al saggio di Vincenzo Alfano e Lodovico Santoro, dal titolo “Corruzione Grand nei sistemi politici: un’analisi panel dinamica nelle regioni italiane”. Il Premio – alla sua 8° edizione – è stato istituito in occasione degli 80 anni della storica rivista per dare spazio a studi brillanti di giovani ricercatori.

“Una crescita sostenibile – ha dichiarato Francesco Guido, direttore regionale Sud Intesa Sanpaolo – non è funzione della quantità del denaro investito ma prima di tutto del capitale sociale presente sul territorio. L’impegno di Intesa Sanpaolo sul territorio meridionale è quindi proprio quello di sostenere una crescita economica che non sia soltanto quantitativa ma anche e soprattutto qualitativa, migliorando conoscenze e competenze per gli imprenditori al fine di assicurare una stabile prospettiva di sviluppo. Siamo fermamente convinti pertanto che la legalità e l’affermazione di un contesto inclusivo e rispettoso delle regole sia tanto più agevole quanto maggiore sarà l’attenzione dedicata a questi aspetti di qualità”. Massimo Deandreis, direttore Generale Studi e Ricerche Mezzogiorno, ha affermato: “Il doppio filo che lega la crescita economica e la legalità evidenzia quanto sia importante investire nel Mezzogiorno nei fattori chiave dello sviluppo come l’innovazione, l’imprenditorialità, la formazione. Esiste infatti un Sud che produce e compete, ma che va rafforzato nella sua capacità produttiva e tecnologica. Partendo da questi elementi, noi crediamo, che ci siano tutti gli elementi per proseguire con ancora più slancio su un cammino di crescita sostenibile per il Mezzogiorno e per l’intero Paese”.