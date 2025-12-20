Rassegne, “260 Days” con Tim Roth aprirà il “Capri, Hollywood”

Sarà 260 Days, intenso film internazionale interpretato da Tim Roth, Armand Assante e Ángela Molina, ad aprire ufficialmente la 30ª edizione di Capri, Hollywood – The International Film Festival, in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio sull’isola di Capri. La serata inaugurale si terrà il 27 dicembre 2025 presso il Centro Congressi di Capri.

L’annuncio è stato dato dal Chairman del Festival, Vincent Riotta, attore anglo-italiano di origini siciliane e protagonista del cinema e della serialità internazionale, che guiderà simbolicamente questa edizione celebrativa dei trent’anni della manifestazione.

Basato su una storia vera, 260 Days racconta, attraverso lo sguardo di un bambino, il dramma di una famiglia travolta dalla guerra e costretta a 260 giorni di prigionia, trasformando una vicenda personale in un racconto universale di sopravvivenza, memoria e dignità umana. Un’opera di forte impatto emotivo, capace di coniugare rigore storico e profonda umanità, in piena sintonia con lo spirito del Festival.

«Aprire la 30ª edizione di Capri Hollywood con 260 Days – ha dichiarato Vincent Riotta – significa riaffermare la vocazione del Festival a un cinema che emoziona, interroga e lascia un segno. È un film che parla alla coscienza collettiva attraverso una storia intima e potente, e rappresenta pienamente i valori culturali e umani che Capri Hollywood celebra da trent’anni».

Capri, Hollywood – The International Film Festival è un evento promosso dal Capri in the World Institute e prodotto da Pascal Vicedomini, organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Regione Campania, insieme a Intesa Sanpaolo e Givova.

L’edizione 2025 segna un traguardo storico per un festival divenuto negli anni un evento-ponte tra Europa e Hollywood e un punto di riferimento internazionale alla vigilia della Awards Season mondiale, capace di coniugare glamour, riflessione artistica e dialogo tra culture.

Con l’apertura affidata a 260 Days, Capri Hollywood 2025 si prepara a inaugurare una 30ª edizione speciale, all’insegna del grande cinema internazionale, delle storie che contano e di un confronto culturale sempre più globale.