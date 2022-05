Rassegne, a Cannes “Nostalgia” di Martone: Napoli protagonista

Dopo quarant’anni di lontananza Felice torna lì dov’è nato, il rione Sanità, nel ventre di Napoli. Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora. È il plot di Nostalgia, il nuovo film di Mario Martone, in concorso al festival di Cannes (17-28 maggio) e di cui oggi è uscito il primo trailer da Medusa che lo distribuirà in sala dal 25 maggio. Pierfrancesco Favino è il protagonista dell’opera tutta girata a Napoli, tratta dal romanzo omonimo di Ermanno Rea (Feltrinelli, 2016). Nel cast anche Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano, Virginia Apicella. È una produzione Picomedia e Mad Entertainment in associazione con Medusa film e in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures realizzata da Mad Entertainment in coproduzione italo – francese.