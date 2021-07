Rassegne, a Marina di Camerota la XXV edizione del Meeting del Mare

ll Meeting del Mare festeggia 25 anni con l’edizione 2021 del festival diretto da don Gianni Citro, dal 22 al 25 luglio a Marina di Camerota (Salerno): musica, danza, mostre e incontri con 50 esibizioni di artisti e musicisti da tutta Italia. Organizzata dalla Fondazione Meeting del Mare CREA con il sostegno della Regione Campania e del Comune di Camerota, la XXV edizione e’ dedicata al tema “il corpo”. Dopo l’anteprima di giugno con le attivita’ del MdM Camp, serata inaugurale con la CREA meets Orchestra diretta da Pasquale Bardaro, esperimento orchestrale con un ensemble di 15 musicisti, che vaga dai poemi lirici ai temi jazz: composizioni originali di Bardaro ispirate a famose arie d’opera italiane (Rossini, Verdi, Puccini). Venerdi’ 23 luglio concerto gia’ sold out di Ariete, cantante e chitarrista romana. Sabato 24 luglio tocca a Iosonouncane ovvero Jacopo Incani, al suo terzo lavoro discografico, “Ira”, considerato uno dei migliori album italiani del 2021. Arrivato a sei anni di distanza dal precedente “Die”, il disco comprende 17 brani cantanti in 4 lingue diverse, per un’opera monumentale di circa due ore. Iosonouncane presentera’ in Cilento un set inedito. A chiudere questa edizione sara’ Venerus (gia’ sold out in prevendita), il 25 luglio nell’area porto di Marina di Camerota. Nel corso delle quattro serate il festival accogliera’ diversi artisti e band, selezionati tra gli oltre 300 che hanno risposto alla open call. In programma, inoltre, mostre fotografiche, installazioni d’arte, incontri con i protagonisti del festival e l’azione coreografica Corporum.