Rassegne, a Villa Tolomei un festival per il centenario della nascita di Giorgio Albertazzi

Si intitola Giorni Felici l’omaggio a Giorgio Albertazzi per il centenario della sua nascita: prenderà il via domani, 20 agosto, alla Pescaia Resort. La Maremma ricorda così Giorgio Albertazzi con il festival che alza il sipario nel giorno del suo centenario e nel luogo in cui il grande protagonista dei teatri italiani ha scelto di vivere i suoi ultimi anni, Villa Tolomei (oggi La Pescaia Resort) di Sticciano Scalo (Grosseto).

Per il debutto della rassegna, ideata da Eugenio Allegri nel 2021, saranno tre grandi attrici che hanno collaborato a lungo con Albertazzi a prendere la scena: Mariangela D’Abbraccio, Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi. Insieme a Musica da Ripostiglio (Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli e Emanuele Pellegrini) e a Giancarlo Casadei daranno vita a “Un perdente di successo”, l’autobiografia di Giorgio Albertazzi, per restituire al pubblico un uomo dalle mille sfaccettature, spirito ribelle, anticonformista, un attore indimenticabile nel panorama teatrale italiano.

Il progetto è ideato e curato da Pia Tolomei e saranno molti gli artisti e le compagnie coinvolte in questa nuova veste della manifestazione: Roberto Abbiati, Laura Curino, Leonardo Capuano, Chiara Migliorini, Frosini-Timpano e ancora la Societas Raffaello Sanzio, Zaches Teatro, i giovanissimi talenti Fettarappa Sandri e Guerrieri.