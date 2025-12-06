Rassegne, al Castello dei Conti di Acerra torna il Pulcinella FilmFest

Il Castello dei Conti di Acerra si prepara a celebrare dieci anni di cinema, incontri e grandi emozioni: dall’8 al 14 dicembre torna il Festival della Commedia – Pulcinella FilmFest, ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo e diretto da Emanuele Donadio, che per questa edizione speciale rende omaggio a uno dei maestri del cinema italiano. Il Premio alla Carriera sarà infatti conferito a Michele Placido, ospite d’eccezione del festival, protagonista di masterclass, incontri con il pubblico e della cerimonia che ne celebrerà il percorso artistico con la consegna delle chiavi della Casa del Cinema. A impreziosire l’edizione del decennale sarà inoltre la presenza della madrina, Nicoletta Romanoff, che presenterà al pubblico anche il suo ultimo romanzo “Come il tralcio alla vite” (Rizzoli) con la prefazione di Erri De Luca. Il festival accoglierà un parterre di volti amati della commedia e del cinema. Tra gli ospiti più attesi tutti i giorni alle 18 alla Casa del Cinema e delle Arti all’interno del castello, ci saranno Antonio Milo, protagonista dell’incontro e del red carpet del 10 dicembre; Gino Rivieccio, al centro del focus dell’11 dicembre dedicato alla sua lunga carriera tra palcoscenico e identità partenopea; e Francesco Procopio, che il 12 dicembre racconterà al pubblico il suo percorso tra teatro, cinema e nuove narrazioni. Insieme a loro arriveranno registi, attori e professionisti delle opere in concorso, presenti ad Acerra per accompagnare proiezioni, dibattiti e momenti di approfondimento.