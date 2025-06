Rassegne, al Complesso di Santa Maria La Nova torna il Fantasy Day Film Festival

Dal 9 al 13 luglio nel Chiostro di S. Giacomo della Marca a Napoli si completa il percorso del Fantasy Day Film Festival 2025, iniziato a giugno in occasione del Fantasy Day. In collaborazione con il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, l’Associazione Culturale Altanur proporrà al pubblico cinque serate con un programma vario e coinvolgente. Il Festival, dedicato ai corti di genere fantasy, in questa sua III edizione ha voluto proporre un ampio programma in due tranche: la prima, con laboratori e incontri, tenutasi dal 6 all’8 giugno durante il Fantasy Day in Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano e la seconda, che si terrà dal 9 al 13 luglio, presso questa prestigiosa sede museale napoletana con proiezioni dei corti finalisti, ospiti famosi e premiazioni.

Per ciascuna serata è previsto un biglietto d’ingresso – al costo di € 5,00 – che consentirà di visitare il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova sino all’inizio delle videoproiezioni. Sarà un’occasione propizia per tutti quelli che vorranno scoprire un vero scrigno d’arte e contemporaneamente godere delle proiezioni di opere fantastiche, oniriche, sci-fi. Il Complesso è famoso, inoltre, anche per gli importanti studi sulla tomba di Vlad Tepes III, conosciuto ai più come il personaggio letterario di Dracula. Alla Serata finale del 13 luglio si potrà accedere esibendo un biglietto di ingresso acquistato per le sere precedenti dal 9/7 al 12/7 e sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Guidati da Salvatore De Chiara (Regista e Direttore Artistico del Fantasy Day Film Festival) e da Giuseppe Reale (Direttore del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova) si spazierà dalla visione dei corti in concorso all’incontro con attori famosi, registi e produttori. E ancora: film cult, una mostra steampunk e anteprime assolute.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 9 Luglio – dalle ore 20 proiezioni dei corti della Categoria Visionaria, incontri con gli autori, visione del film muto con musica dal vivo: Il gabinetto del dottor Caligari, opera cult del cinema espressionista tedesco.

Giovedì 10 Luglio – alle ore 19 inaugurazione della mostra steampunk “L’Officina della Natura – Simon Saronni espone con fantasia”, alle ore 20 proiezioni dei corti della Categoria Visionaria. Alle ore 21:15 l’atteso incontro con Giovanni Esposito e la proiezione del suo film ‘NERO’. La serata si conclude con l’assegnazione del Premio Speciale Fantasy Day Film Festival – Opera Prima al regista Giovanni Esposito e con la Premiazione delle opere della Categoria Visionaria.

Venerdì 11 Luglio – alle ore 19 inizia la Serata speciale dedicata alle anteprime e agli sguardi sul Cinema di altri Paesi. Si comincia con la presentazione in anteprima assoluta di alcune sequenze di Janus’House di Simone Trucco che sarà nelle sale nel 2026. Seguirà un talk con due delle protagoniste del film: Annalisa Pennino (volto noto di Un Posto Al Sole) e Carola Santopaolo, con i produttori Samantha Cito di Flicktales, Armando Ciotola e Antonio Acampora di Cinemafiction. Alle 20:00 uno sguardo alla storia e alla leggenda con ‘Egregora’ di Andrei Chiriac che ci raggiungerà dalla Romania. Alle 21:30 proiezione di un particolarissimo lungometraggio giapponese.

Sabato 12 Luglio – dalle ore 20 le proiezioni dei Corti in Concorso e l’incontro con i registi, un talk con Enrico Iannaccone, Presidente della Giuria, e proiezione del suo corto ‘Diatriba’.

Domenica 13 Luglio – dalle ore 20 Serata finale. Accompagnati dal violino di Carla Grimaldi, incontreremo Claudio Gargano e il suo libro Il cinema di Cthulhu. L’influenza di Lovecraft sull’immaginario filmico (Martin Eden Edizioni, 2025) e daremo voce ai rappresentanti dei Festival gemellati col Fantasy Day Film Festival.

Nel corso della serata saranno consegnati i seguenti premi: Premio alla Carriera al regista Sergio Stivaletti; Premio Speciale Fantasy Day Film Festival al regista Andrei Chiriac per Egregora, selezionato al Bucarest International Film Festival 2023, che tra paesaggi bellissimi e coinvolgenti ripercorre il cammino del popolo romeno tra storia e leggenda; Premi ai Vincitori del Fantasy Day Film Festival.