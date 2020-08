Rassegne, al Telesia for Peoples premiato anche il duo Gigi e Ross

Tra i premiati del “Telesia for Peoples” di quest’anno, in programma nelle Terme di Telese dal 22 al 23 agosto, c’e’ anche il duo “Gigi e Ross”. Provenienti dall’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli, Luigi Esposito e Rosario Morra si formano singolarmente attraverso numerose esperienze teatrali fino ad approdare in tv con la trasmissione televisiva “Made in Sud” che li porta alla popolarita’ e a Sanremo 2020 dove conducono “PrimaFestival” su Raiuno, in onda prima del Tguno delle ore 20.. “Il Premio a Gigi e Ross, assegnato per la categoria artisti, – dicono gli organizzatori – non solo va alla loro bravura professionale ma, soprattutto, per l’opera meritoria che hanno svolto e continuano a svolgere nell’attivita’ di comunicazione rivolta ai giovani nel periodo post Covid”. Il Premio Telesia for Peoples 2020 al duo Gigi e Ross, cosi’ come quelli assegnati al professor Paolo Ascierto e al giornalista Mario Giordano, verranno consegnati nella serata di chiusura della settima edizione del “Telesia for Peoples” che si svolgera’ il prossimo 23 agosto. Gli organizzatori ricordano che l’accesso allo spettacolo (ore21) e’ gratuito e si svolgera’ nel pieno rispetto della normativa anticontagio da Covid-19.