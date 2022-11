Rassegne, al via #Ioleggoperché: promuovere la lettura per sostenere il futuro

di Elisabetta Colangelo

L’iniziativa “Io leggo perché”, organizzata dall’Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, giunge alla settima edizione. Dal 5 al 13 novembre 2022, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.

I dati delle sei edizioni precedenti non lasciano dubbi sul successo dell’iniziativa: un’indagine ha rilevato che i libri arrivati nelle scuole in questi anni sono stati quasi due milioni e che il 27,1% delle scuole aderenti, prima di #ioleggoperché non possedeva una biblioteca scolastica; il 56% afferma che l’iniziativa è stata determinante per favorire la promozione della lettura a scuola.

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e suddividendoli, secondo disponibilità, tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.

Particolarmente interessante il fitto calendario di attività a sostegno dell’iniziativa proposto dal Liceo Classico “Cneo Nevio” di Santa Maria Capua Vetere nella settimana dal 5 al 13 novembre, grazie all’iniziativa della Dirigente Scolastica prof.ssa Rosaria Bernabei, coadiuvata dal prof Carlo Guarino, reggente di plesso, dalla prof.ssa Chiara Santabarbara, responsabile di indirizzo, dalla prof.ssa Laura Baldi, responsabile biblioteca e lettura e dalla Commissione orientamento dell’Istituto.

Il programma inizia lunedì 7 novembre con una maratona di lettura che partirà da Piazza Bovio fino alla Villa Comunale e vedrà impegnati gli alunni in letture sul tema della pace. Giovedì 10 novembre gli alunni incontreranno, presso la libreria Spartaco, la prof. Sotera Fornaro, docente di Lingua e letteratura greca presso l’Università della Campania Vanvitelli per un confronto sul libro XXIII dell’Iliade, prima testimonianza di giochi sportivi. Seguirà, nel pomeriggio, un momento dedicato all’orientamento per gli alunni delle classi terze medie delle scuole secondarie di I grado di Santa Maria Capua Vetere attraverso laboratori di lettura, recitazione canto, web journal. Le iniziative termineranno sabato 12 novembre con l’inaugurazione dell’attività di book crossing dell’istituto.

La promozione della cultura, e l’educazione alla lettura in particolare, è fondamentale per il futuro dei ragazzi: partecipare, donare un libro, è un piccolo gesto che può fare la differenza.