Rassegne, “Bellissima”: nella villa di Visconti a Ischia tra teatro, cinema e letteratura

La location è la Colombaia, storica residenza estiva di Luchino Visconti, a Forio, sull’isola d’Ischia ed il nome è ‘Bellissima’, come l’iconico film girato nel 1951 dal regista milanese: si tratta di una rassegna che, per tutta l’estate, dal primo luglio al 20 settembre, prevede una serie di appuntamenti che spaziano dal teatro alla musica, dal cinema alla letteratura. Sotto la direzione artistica di Annamaria Punzo, ‘Bellissima 2025’ sarà inaugurata il primo luglio dal talk “Visconti e Tomasi: Il Gattopardo, il romanzo di un Paese”: Andrea Di Consoli e Andrea Covotta intervisteranno il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per indagare le connessioni che intercorrono tra romanzo, opera cinematografica e società. Il festival proseguirà domenica 6 luglio con una serata speciale dedicata a Ornella Muti: “Racconti di cinema”, un viaggio sonoro e narrativo che ripercorrerà la carriera dell’attrice. Nel ricco cartellone appuntamenti con Michele Placido, Peppe Lanzetta, Marco Zurzolo, Maurizio De Giovanni, Ruggero Cappuccio e poi performance teatrali, presentazioni di libri, percorsi itineranti, concerti e anche spettacoli di danza classica. Nell’ambito di Bellissima 2025 ci sarà pure una rassegna satellite dedicata al mondo dell’editoria: ‘Libraia’, con reading, installazioni, incontri e la presenza di editori indipendenti, oltre a uno speciale omaggio a Eva Kant. Si svolgerà dall’11 al 13 luglio presso il Chiostro di San Francesco e lungo il corso storico del paese. “Con questa rassegna – dice il sindaco di Forio, Stani Verde – affermiamo un obiettivo politico e culturale: la riapertura della Villa La Colombaia come luogo simbolico e reale della rinascita di Forio”, con lo scopo ultimo di “farne un presidio stabile della cultura e dell’identità del nostro territorio”. L’amministrazione intende “costruire nel tempo una stagione culturale continuativa, articolata e partecipata”, aggiunge il consigliere delegato alla cultura, Davide Laezza. E “la riapertura della Colombaia è il primo passo di questo progetto più ampio”. “Alla Villa La Colombaia, un luogo profondamente legato alla memoria culturale e cinematografica del nostro Paese, proviamo a intrecciare pensiero e memoria, arte e cura. È una scommessa sul senso della cultura oggi”, afferma Annamaria Punzo, direttrice artistica della rassegna”.