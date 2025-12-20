Rassegne, “Capri Hollywood” celebra la leggenda di Ennio Morricone

Il 27 dicembre sull’Isola Azzurra omaggio al Maestro con la Banda della Gendarmeria Vaticana e il figlio Andrea

Capri Hollywood Festival celebra il suo trentennale nel segno del leggendario maestro Ennio Morricone. L’omaggio si svolgerà il 27 dicembre sull’Isola Azzurra, in due momenti: alle ore 12:00 ad Anacapri e alle ore 16:00 nella storica Piazzetta.

Protagonisti della giornata saranno la Banda della Gendarmeria Vaticana, interprete di un programma musicale speciale, e Andrea Morricone, figlio di Ennio, compositore di grande sensibilità e talento, testimone diretto di un’eredità artistica che continua a emozionare e ispirare il mondo intero. Per loro anche un premio speciale da parte di Tony Renis, presidente onorario del Festival e Vince Riotta, chairman 2025: alla Banda della Gendarmeria Vaticana, per la sua costante missione di pace, dialogo nei grandi eventi internazionali, e ad Andrea Morricone, per il suo percorso artistico, capace di affermarsi con una voce autonoma e profonda, nel segno di una continuità ideale e spirituale con l’opera del padre.

Il rapporto tra Ennio Morricone e Capri Hollywood è stato nel tempo profondo e determinante. Il suo momento culminante si è avuto nel 2016 quando, grazie all’impegno dell’Istituto Capri nel Mondo, venne assegnata al Maestro la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Una cerimonia storica, presentata da Quentin Tarantino, Franco Nero e Andrea Griminelli, che precedette di poche ore la notte degli Oscar in cui Morricone ricevette la statuetta per la colonna sonora di The Hateful Eight.

La 30ª edizione di Capri Hollywood, promossa dall’Istituto Capri nel Mondo, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, e la partecipazione di Intesa Sanpaolo e Givova, sarà all’insegna della pace, del dialogo e dell’incontro tra le culture, valori fondanti del Festival fin dalla sua nascita. Ad aprire ufficialmente il Festival sarà, il 27 dicembre, il film 260 Days del regista croato Jakov Sedlar, intenso dramma basato su una storia vera, interpretato da Tim Roth, Armand Assante e Ángela Molina. Tuttavia le prime proiezioni speciali sull’Isola avverranno già dal 26 dicembre. Tra gli altri premi già assegnati per #CH30 quelli a Matteo Garrone, Karla Sofia Gascon, McKenna Marshall, Ronn Moss, Nunzia Di Stefano e Donatella Finocchiaro.