Rassegne, Cilento Vallo di Diano Experience: successo per la soft adventure di Perdifumo

Il progetto Cilento Vallo di Diano Experience per le città creative dell’Unesco nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, conferma un’altra tappa di successo nel comune di Perdifumo.

L’evento si è svolto ieri, venerdì 02 maggio, presso il campo sportivo di via San Rocco. Sono stati quasi duecento i passeggeri che hanno “volato sull’arte” in un pomeriggio da preludio estivo nei bellissimi colori del tramonto. Oltre all’attrazione principale del Cilento Vallo di Diano Ballooning con ascesa vincolata in mongolfiera, completamente accessibile e in totale sicurezza, il campo sportivo è stato animato dal dj set di Gianluca Squillace e colorato dai gonfiabili e dai giochi dell’animazione presente. Tra amministrazione locale, stampa e addetti ai lavori, c’è stata una bella partecipazione da parte di famiglie e turisti di questo lungo fine settimana in corso.

“Ringrazio il Ministero del Turismo – dichiara Francesco Coccorullo, delegato al Turismo – per la bellezza del progetto Cilento Vallo di Diano Experience e per l’opportunità che ci è stata concessa come Comune di Perdifumo. La manifestazione di ieri è stata un’esperienza fantastica e un grande segno di vicinanza ai piccoli borghi e alla collettività. Tutto questo aiuta i turisti a conoscere le zone più interne del Cilento e funge come deterrente dallo spopolamento”.

Chi ha perso questa esperienza, potrà cogliere una nuova occasione per restare sospeso tra cielo e terra nelle future date fissate nei comuni che fanno parte della rete del progetto: Capaccio Paestum, capofila, Castellabate, Ascea, Ceraso, Montecorice, Padula, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento e Serramezzana.

La soft adventure più vicina è quella di San Giovanni a Piro, prevista il prossimo 2 giugno.