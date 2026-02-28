Rassegne, da Sanremo alle classifiche streaming: boom di Da Vinci, Samurai Jay e Fedez-Masini

Mentre il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo, le classifiche digitali offrono un quadro preciso di quali artisti stanno conquistando il pubblico anche fuori dal palco dell’Ariston.

Su Spotify, Ossessione di Samurai Jay guida la classifica degli ascolti, seguita da Tu mi piaci tanto di Sayf e Male necessario di Fedez e Marco Masini. In termini di crescita percentuale, però, è Sal Da Vinci a fare il salto più importante: +31,8% e sei posizioni guadagnate, davanti a Samurai Jay (+19,8%) e Sayf (+16,2%). Seguono Luchè con Labirinto (+11,1%) e J-Ax con Italia starter pack (+10,5%).

Su Amazon Music la situazione si ribalta leggermente: in cima c’è Sal Da Vinci, seguito dal duo Fedez–Masini e da Samurai Jay. Apple Music, invece, conferma il dominio di Ossessione, con Tu mi piaci tanto e Che fastidio! di Ditonellapiaga a completare il podio.

TikTok si conferma il terreno più fertile, soprattutto tra le generazioni più giovani. Durante la serata delle cover sono stati pubblicati oltre 42 mila video con l’hashtag ufficiale #Sanremo2026 e più di 58 mila contenuti legati ai brani in gara. La canzone più usata per creare video è Per sempre sì di Sal Da Vinci, con oltre 19 mila contenuti. Sul fronte dei follower, Ditonellapiaga ha registrato la crescita più alta (+40%), seguita da Sayf (+23%) e Arisa (+15%).