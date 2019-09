Rassegne, “Eleatica”: ad Ascea si apre la sessione internazionale di filosofia antica

Si terrà a partire da mercoledì 18 settembre fino a sabato 21 settembre l’undicesima edizione di “Eleatica”, la sessione internazionale di filosofia antica promossa dalla Fondazione Alario per Elea-Velia e dedicata allo studio e all’approfondimento dei temi che riguardano la scuola Eleatica e la nascita dell’ontologia. La manifestazione con cadenza biennale – si legge in una nota – si svolgerà, come di consueto, presso la sede della Fondazione Alario, ad Ascea, in provincia di Salerno.

Alla programmazione scientifica – prosegue la nota – si affiancherà un calendario di eventi sociali che prevede per giovedì 19 la visita al Parco archeologico e al Museo di Paestum; mentre venerdì 20, in occasione della cena sociale riservata ai soli partecipanti del convegno, il cineteatro ‘Parmenide’ aprirà le porte a quanti vorranno assistere – a ingresso libero – all’interpretazione del Simposio di Christian Poggioni, in collaborazione con VeliaTeatro, la rassegna sull’espressione tragica e comica del teatro antico i cui allestimenti – anche quest’estate, e per il secondo anno consecutivo – sono andati in scena negli spazi teatrali del Complesso Alario.