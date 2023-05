Rassegne, Eurovision al via: Mengoni in gara, Mahmood canta Lennon

Da Torino a Liverpool. Dopo la rinuncia dell’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione, l’Eurovision Song Contest arriva nel Regno Unito, dove dal 9 al 13 maggio 37 Paesi, tra cui l’Italia che partecipa con Marco Mengoni, saranno in gara con i propri cantanti. “Per me l’Eurovision è un’emozione. La Rai, protagonista lo scorso anno di un grandissimo successo, si mette in gioco anche a Liverpool per questo evento che è un Sanremo al triplo. L’Eurovisione è una festa della canzone, che fa vivere valori importanti: l’amicizia tra i popoli, l’apertura alle altre culture, l’inclusione e la diversità, il rifiuto della violenza, l’accoglienza e la sostenibilità”, ha detto la presidente della Rai, Marinella Soldi, aprendo la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“Tradizionalmente le semifinali andavano in onda su Rai 4. L’edizione straordinaria dello scorso anno ha cambiato le cose: la finale su Rai ha avuto una progressione numerica”, ha detto il direttore dell’intrattenimento Prime Time della Rai, Stefano Coletta.

La Rai, infatti, manderà in onda sia le semifinali del 9 e 11 maggio su Rai2 e la finale il 13 maggio su Rai1 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

“Sono contento della presenza di Mara Maionchi che ha aperto la stagione di Rai2 con “Nudi per la vita”. Penso che la collocazione su Rai2 sia congrua, grazie anche a Gabriele Corsi che è un veterano e un grande eurovisioner”, ha aggiunto Coletta.

“I veterani di solito fanno una brutta fine, meglio dire che sono “resident”. Con Mara seguiremo l’estro”, scherza Corsi.

“Mi conoscete, spero di essere simpaticuccia e di dare giudizi intelligenti. Alla fine, poi, io sono sempre io e speriamo vada tutto bene”, ribatte Maionchi.

A dare qualche anticipazione sullo spettacolo è Claudio Fasulo, da poco eletto nel committee dell’European broadcasting union: per l’Italia “la ciliegina sulla torta è la partecipazione di Mahmood che credo che sarà chiamato a interpretare ‘Imagine’ in un medley dedicato ai Beatles e alla vita di Liverpool”.