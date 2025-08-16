Rassegne, il Pardo d’Oro di Locarno a “Tabi to Hibi” di Sho Miyake: menzione speciale per le Bertani

Il Pardo d’oro per il miglior film in Concorso internazionale al 78esimo Festival di Locarno è andato a “Tabi to Hibi” di Sho Miyake. Il lungometraggio, con una struttura a matrioska, mette insieme due opere del mangaka Yoshiharu Tsuge – “A View of the Seaside” e “Mister Ben of the Igloo” – accomunate dal voler raccontare le difficoltà e le ansie delle persone comuni nel rapportarsi con l’altro.

Il premio speciale della Giuria – Comuni di Ascona e Losone per questa categoria è andato a “White Snail” di Elsa Kremser e Levin Peter, che ha portato a casa pure il Pardo per la migliore interpretazione ai due protagonisti, Marya Imbro e Mikhail Senkov. Riconoscimento andato anche alle attrici Manuela Martelli e Ana Marija Veselčić per ‘God Will Not Help’ di Hana Jušić.

Pardo alla miglior regia della Città e Regione di Locarno, invece, ad Abbas Fahdel per ‘Tales of the Wounded Land’. Menzione speciale a ‘Dry Leaf’ di Alexandre Koberidze.

“Gioia mia”, primo lungometraggio di Margherita Spampinato, ottiene il premio della Giuria del Concorso Cineasti del Presente, che vale una campagna promozionale del valore di 25mila franchi svizzeri sui canali Cinè+ al momento della distribuzione del film nelle sale cinematografiche francesi. Ma non solo: Aurora Quattrocchi, co-protagonista del film, ha ottenuto il Pardo per la migliore interpretazione. Premiato pure l’attore georgiano Levan Gelbakhiani per il suo lavoro in “Don’t let the sun”, produzione italo-svizzera girata quasi completamente a Milano.

Tra gli italiani, Valentina e Nicole Bertani con “Le bambine” – che gareggiavano in Concorso internazionale – hanno ricevuto la menzione speciale della Giuria dei giovani. Il Marco Zucchi Award della Semaine de la Critique – 2mila franchi al documentario più innovativo dal punto di vista estetico-formale – è andato a “Nella colonia penale” di Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia e Alberto Diana, che racconta le ultime colonie penali d’Europa, che si trovano in Sardegna, dove i detenuti lavorano la terra, accudiscono animali e mantengono la struttura.