Rassegne, Ischia Global Film & Music: si inizia con “The Cat and The Moon”

Sara’ l’anteprima europea di ‘The Cat and The Moon’ scritto, diretto e interpretato Alex Wolff, ‘Breakout filmmaker of the year’, ad aprire la 17esima edizione dell’Ischia Global Film & Music fest il 14 luglio. ”Una inaugurazione nel segno della musica – annuncia Tony Renis presidente onorario del festival – che proseguira’ con un concerto di Eric Lewis, il pianista amato dalle star che ha inventato il ‘rockjazz’. Alex Wolff gia’ musicista e cantante, con il fratello Nat ha composto un celebre duo pop rock. Oggi a 22 anni e’ il nuovo grande talento del giovane cinema americano e lo premieremo a Ischia come rivelazione dell’anno”. Alex Wolff fara’ parte del cast principale dell’attesissimo ‘Jumanji: The Next Level’, confermato dalla Sony dopo il successo di Jumanji Benvenuti nella giungla (962 milioni di dollari). Con una spettacolare proiezione sul mare di Lacco Ameno il giovane divo americano presentera’ intanto il suo ‘The Cat and The Moon’, dove impersona Nick un ragazzo che arriva a New York per vivere con un musicista jazz amico del padre defunto: fara’ amicizia con un gruppo di coetanei e grazie a loro scoprira’ la citta’ e tutto quello che ha da offrire. Sara’ il premio Oscar Steven Zaillian il ‘chairman’ dell’ Ischia Global Festival 2019, l’Humanitarian Award andra’ invece a Bob Geldof. Kermesse internazionale dell’industria del cinema, dell’audiovisivo e della musica, il Global fest attrae dal 2003 sull’Isola Verde e nel Golfo di Napoli protagonisti dello showbiz offrendo una vetrina ai giovani talenti. La manifestazione, fondata e prodotta da Pascal Vicedomini in associazione con l’Accademia Internazionale Arte Ischia presieduta da Giancarlo Carriero e’ promossa con il Mibac-Dg Cinema e la Regione Campania.