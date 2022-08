Rassegne, la grande musica napoletana all’Amalfi Summer Fest

Due ore di straordinaria musica dal vivo ad Amalfi con l’orchestra NapoliOpera, in concerto martedì 23 agosto in Piazza Municipio (ore 21.15 ingresso libero), nell’ambito del cartellone Amalfi Summer Fest, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Ancora una volta Napoli è protagonista in Costa d’Amalfi, con la formazione che si compone di 7 musicisti che fanno parte dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, con cui ancora girano l’Italia e il mondo. Il concerto è infatti un omaggio alla “Canzone Napoletana” filtrata attraverso le esperienze che i suoi musicisti hanno maturato collaborando con artisti quali Murolo, Gragnaniello, Pino Daniele, Teresa De Sio, Tullio De Piscopo e tanti altri, fino all’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Nel repertorio vi sono grandi classici, come “Era de Maggio”, “Maria Marì”, travolgenti danze popolari in un particolare e coinvolgente “Medley di Tarantelle”. E ancora brani come “Nun te scurdà” (Almamegretta), “Don Rafaè” ( F.De Andrè ), aprono una finestra sui più recenti “classici”. Un’appassionata “Santa Lucia luntana” per solo mandolino fa godere appieno il più tradizionale strumento napoletano. Il concerto prevede anche una particolare versione di “Tammurriata nera” e poi ancora “Pigliate….na pastiglia” e “Maruzzella” di Renato Carosone, “O Sarracino” nella versione cantata dall’amico e artista scomparso Beniamino Esposito, di cui è anche “‘A ‘nzalata ‘e mare”, fino all’immancabile tributo all’amico Renzo Arbore con brani come “Cocorito”, “Scapricciatiello” etc… Con Gianni Conte come voce solista, Massimo Volpe alla direzione orchestrale, al pianoforte e cori, Michele Montefusco alle chitarre e cori, Peppe Sannino alle percussioni e cori, Massimo Cecchetti al basso e cori, Roberto Ciscognetti alla batteria e, dulcis in fundo, Salvatore Esposito al mandolino. “Un grande patrimonio conosciuto in tutto il mondo, che renderà la notte di Amalfi ancora più magica” sottolinea l’assessore alla Cultura, Enza Cobalto.