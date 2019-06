Rassegne, l’omaggio a Leonardo del Napoli Teatro Festival Italia

A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Napoli Teatro Festival Itlia ricorda il genio con due spettacoli tra prosa, circo e danza. Si parte domani al Teatro Trianon-Viviani ore 21 con Leonardo e la colomba – Un Circo senza Tempo, ideato e diretto da Ted Keijser (replica lunedi’ 1 luglio ore 19) con Laura Bernocchi, Orazio De Rosa, Benoit Roland, Simone Romano’, Emanuele Pasqualini. Cinquecento anni dopo la morte di Leonardo da Vinci nasce di nuovo un Leonardo, non a Vinci ma a Mirano: geniale come il primo e altrettanto curioso e clownesco. Forse Leonardo da Mirano riuscira’, grazie a suo zio, alla madre e a Colomba, la sua amica del cuore, a concludere le invenzioni e a realizzare il folle sogno del Leonardo di 500 anni fa: volare. Lunedi’ 1 luglio ore 21, al Teatro Mercadante, Emiliano Pellisari si celebra il genio del Rinascimento con uno spettacolo che attraverso i corpi fluttuanti dei danzatori in costante ricerca di equilibrio ne rievoca le ricerche sul volo con Festa del Paradiso. Spettacolo, nato con la collaborazione della Fondazione Pieta’ de’ Turchini, con la cura del programma musicale di Walter Testolin e la coreografia di Mariana Porceddu, mette in scena la straordinaria relazione tra gli aspetti immanenti e trascendenti dell’umano. I corpi mutano forma in un mondo senza gravita’ creando originali tableaux vivants, in cui le allegorie platoniche sono rappresentate come in un dipinto leonardesco. In un perfetto connubio, le coreografie le musiche esprimono la magnifica ricchezza di timbri che caratterizzava le esecuzioni musicali delle feste dei Signori nel Rinascimento e delle grandi cerimonie, producendo sollecitazioni sensoriali e intellettuali dal sapore inedito.