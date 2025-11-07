Rassegne, Maggio della Musica: il concerto di Genny Basso per i 100 anni di Aldo Ciccolini

Nel centenario della nascita di Aldo Ciccolini, il Maggio della Musica dedica un concerto a una delle figure più luminose del pianismo del Novecento. Sul palco di Villa Pignatelli sarà Genny Basso, ultimo allievo e assistente del Maestro, con il recital intitolato “100 anni di Ciccolini – Il peso della leggerezza”, in programma domenica 9 novembre 2025 alle ore 11:00. L’appuntamento conclude la “Maratona Ciccolini”, organizzata dal Maggio con un doppio evento all’interno della rassegna MUSICAinVILLA / I concerti d’autunno del Maggio della Musica.

Pianista di intensa sensibilità e profonda cultura musicale, Genny Basso rappresenta oggi uno dei testimoni più autentici dell’eredità artistica di Ciccolini. Accanto a lui, negli ultimi anni, ha condiviso l’esperienza delle masterclass e la ricerca costante di quella leggerezza che non è superficialità, ma grazia e misura.

Il programma del concerto comprende pagine di Scarlatti, Mascagni, Basso, Liszt e Debussy: un percorso sonoro che attraversa epoche e linguaggi diversi, fondendo rigore classico e libertà poetica, in perfetto accordo con la visione musicale di Ciccolini.

“Ogni nota di Ciccolini – racconta Genny Basso – aveva un senso umano, un gesto d’amore verso la musica. È impossibile separare la sua arte dal suo modo di essere: curioso, generoso, profondamente libero. In questo concerto cerco di restituire non solo il suo insegnamento, ma la sua anima, il suo modo di guardare al pianoforte come a una voce interiore.”

Con questo evento, il Maggio della Musica conferma la propria vocazione di custode e promotore della grande tradizione musicale, ricordando un artista che ha legato in modo indissolubile la sua vita a Napoli e Parigi, due città che hanno ispirato la sua sensibilità e accompagnato la sua carriera internazionale.