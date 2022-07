Rassegne, Matteo Bocelli e Micheal Richardson “Golden boys” all’Ischia Global

Sono Matteo Bocelli e Micheal Richardson i due ‘Golden boys’ dello spettacolo mondiale che il ventesimo Ischia Global film & Music festival premiera’ il 14 luglio al Miramare e Castello. Matteo Bocelli, ‘Ischia Breakout Artist of the Year’, e’ reduce dal debutto come attore con una piccola parte in ‘Three thousand years of longing’ di George Miller (nella colonna sonora canta ‘Cautionary love’), ed ha sfilato a Cannes accanto a Idris Elba e Tilda Swinton. Come cantante ha ereditato il talento del padre Andrea con il quale condivise nel 2019 il palco di Sanremo. A 24 ha gia’ partecipato negli Usa a importanti show. ‘Ischia Breakout Actor of the Year’, nato a Dublino, classe 1995 Micheal e’ un figlio d’arte di rango: i suoi genitori sono Liam Neeson e la compianta Natasha Richardson, e’ nipote di Vanessa Redgrave (amica di lunga data dell’Ischia Global e nel board del festival) e del regista Tony Richardson. L’attore porta ad Ischia in anteprima un film indipendente del quale e’ protagonista: “On Our Way” , sui demoni personali di un aspirante filmmaker, diretto dalla giovane Sophie Lane Curtis, con cameo dei ‘nonni’ Vanessa e Franco Nero. ”Entrambe esponenti di grandi famiglie di artisti sia Bocelli che Richardson sono gia’ talenti affermati, hanno storie straordinarie, qui a Ischia Global si sentiranno a casa anche per il forte legame che l’Accademia Internazionale Arte Ischia ha con tutti loro – ricorda Tony Renis, presidente onorario del festival annunciando i premi – Come da tradizione Ischia e’ il palcoscenico di elezione delle giovani star, basti ricordare negli anni Gerard Butler, Michael Fassbender, Channing Tatum, Jack Huston Selena Gomez, Zoey Deutch, Lily Collins’. Ischia Global, prodotto e fondato da Pascal Vicedomini, presieduto nel ’22 da Jim Sheridan e Trudie Styler, e’ realizzato con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania ed e’ promosso dall’ Accademia internazionale arte Ischia insieme a Riflessi Tatatu RS Productions e Givova, Banca Ifs e MedMar.