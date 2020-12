Rassegne, “Movies Animation & Digital”: da Napoli parte il festival on line

Il robottino MAD gusta i suoi ‘cinematografici’ pop corn accanto ad un tucano: e’ l”immagine tra tecnologia, natura, e un pensiero alle sale, scelta dal “Movies Animation & Digital” nuovo evento dedicato all’animazione che partira’ da Napoli (11 – 15 dicembre). Nato da un’ idea del produttore Luciano Stella, il festival e’ affidato alla direzione artistica di Marino Guarnieri (autore dell’immagine), regista, animatore e illustratore della squadra MAD Entertainment , la factory creativa nel cuore di Napoli artefice di successi come “L’arte della felicita’” di Alessandro Rak (2013 – European Film Awards) e “Gatta Cenerentola” (2017 – David di Donatello agli Effetti Digitali e Nastro D’Argento). A questa prima edizione, che nasce con i cinema chiusi, si potra’ partecipare attraverso la pagina Facebook della manifestazione mentre per le proiezioni sara’ utilizzato il circuito #iorestoinsala. Saranno presentate le prime immagini di “The Walking Liberty” il prossimo film di Rak prodotto da Mad in collaborazione con Rai Cinema, il sostegno del Mibact e della Regione Campania. Tra i primi ospiti annunciati Gary Goldman, Bruno Bozzetto, Maurizio de Giovanni, Francesco Ebbasta e Ciro Priello (The Jackal), Francesco Di Bella e Dario Sansone. Tra le adesioni agli incontri in rete: Anna Laura Orrico (sottosegretario Mibact), Francesco Rutelli (presidente Anica) Piera Detassis (presidente e direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano), Carolina Terzi, Conchita Sannino. Con Fabio Viola e il direttore del Museo Archeologico di Napoli Paolo Giulierini si parlera’ di videogiochi. Il viaggio in sala virtuale iniziera’ da “Tempi moderni” di Charles Chaplin, si vedranno “Minuscule” di He’le’ne Giraud, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti, “Bunuel – Nel labirinto delle tartarughe” di Salvador Simo’. Non manchera’ APERITOON, l’evento di networking dedicato a quanti per studio, passione o professione frequentano il mondo dell’animazione. Il festival e’ organizzato dall’Associazione culturale Achab, con il contributo della Regione Campania in collaborazione con la Film Commission e i patrocini, tra gli altri, di Cartoon Italia e ASIFA Italia.