Rassegne, “Musica al Centro Antico”: la Nuova Orchestra Scarlatti fa suonare Napoli

“Musica al Centro Antico” a Napoli, dal 4 al 26 luglio a cura della Nuova Orchestra Scarlatti. La manifestazione, realizzata con il sostegno del MiBACT, della Regione Campania e del Comune di Napoli, è ideata dal direttore artistico M Gaetano Russo e prevede 5 appuntamenti con programmi che spaziano tra classico, opera e Musica latinoamericana. Si inizia sabato 4 luglio 2020 alle ore 19:00 nel Cortile di San Lorenzo Maggiore, in Piazza San Gaetano 316, con Euterpe & Terpsicore e la Trio-sonata di Domenico Gallo. tra i protagonisti dei concerti con l’Orchestra scarlatti anche il soprano Naomi Rivieccio, Lorenza Maio solita di flauto dolce e ballerina, la flautista Marilù Greco, Luca Martigano al Corno e Gaetano Russo al clarinetto. La rassegna musicale si svolgerà tra il Cortile di San Lorenzo Maggiore e la Domus Ars. L’ingresso è gratuito fino esaurimento posti, tutti distanziati e in sicurezza, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a info@nuovaorchestrascarlatti.it Sabato 11 luglio, alle ore 19:00, alla Domus Ars di Via Santa Chiara n.10 ‘Klavierquartett’. Stesso luogo e ora sabato 18 luglio con Donne all’Opera! Le grandi protagoniste del Melodramma Il 25 luglio, alle ore 19:00, nel Cortile del Complesso di San Lorenzo Maggiore ‘Sul Sur – A South American Anthology’ Ultimo appuntamento domenica 26 luglio, ore 19:00, alla Domus con Musica insieme La Nuova Orchestra Scarlatti ha debuttato nel 1993 all’Auditorium RAI di Napoli. A partire dal 1994 è presente sul territorio campano con eventi e rassegne. L’Orchestra svolge numerosi concerti in Italia e all’estero, con un repertorio vastissimo, ma volto a valorizzare nel mondo il patrimonio della scuola musicale napoletana. Il M Gaetano Russo è fondatore e direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti (nata a seguito dello scioglimento dell’Orchestra Scarlatti della RAI di Napoli) nonché coordinatore e responsabile artistico della nuova Comunità delle Orchestre Scarlatti.