Rassegne, Musikammare al via con Mimmo Maglionico & PietrArsa

Comincia venerdì prossimo, con un approccio in stile “combat folk”, la rassegna MusiKammare, dedicata alla musica e ai musicisti di Napoli e della Campania. Ad inaugurare la programmazione, il 28 aprile alle ore 20.30 nel Teatro Karol di Castellammare di Stabia, sarà il concerto intitolato “Mille volte meglio briganti” proposto da Mimmo Maglionico e dalla sua band PietrArsa. “Questa è la canzone che ti parla del Meridione, di una terra distesa al sole ormai stuprata senza pudore..” è la strofa con cui inizia il brano – scritto, orchestrato e cantato da Mimmo Maglionico – che da’ il titolo alla serata. “E’ ovviamente una provocazione – sottolinea l’autore – che indirizziamo a chi ancora oggi si rivolge ai napoletani e ai meridionali con inqualificabili invettive razziste, ai quali vogliamo ricordare a modo nostro alcuni fondamentali passaggi della storia, tra quelli che eminenti studiosi identificano tra le principali cause di molti degli ormai atavici problemi che affliggono il Sud dell’Italia”. Alla band si unisce, nel live al Teatro Karol, Anna Spagnuolo, “una delle voci più rappresentative della scena musicale, teatrale e cinematografica nazionale” sottolineano gli organizzatori che aggiungono: “Abbiamo voluto inaugurare questa selezione con il concerto di Maglionico e dei PietrArsa, un gruppo che si è imposto nel panorama della world music come uno dei più innovativi ensemble della scena napoletana. Musica popolare, trascinante e coinvolgente nelle sue tammurriate e pizziche tradizionali e modernissima nelle sue contaminazioni di matrice mediterranea, che ha consentito a questi musicisti di realizzare nel tempo molteplici tournée di successo in Italia e all’estero, tra Francia, Spagna, Grecia, Pakistan, Croazia, Russia”. MusiKammare, organizzata da Casa del Contemporaneo e da Studio Tema, in collaborazione con l’associazione socio culturale L’incrocio delle Idee ODV, propone in questo primo anno di attività un ciclo di concerti che proseguirà con il rock e il pop di Monica Sarnelli e The Black Joes (il 7 maggio) per finire con lo swing dei The Caponi Brothers e Marina Bruno (il 12 maggio).