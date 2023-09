Rassegne, Pordenonelegge: più di 330 eventi in 5 giorni

Oltre 330 eventi, 584 protagonisti del festival, 620 notti in hotel, 110 partner e sostenitori. Sono i numeri della 24esima edizione di Pordenonelegge, svelati stamani in conferenza stampa. Il cartellone fuoricittà spazierà da Trieste a Lignano e nei comuni della provincia: Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Prata di Pordenone. E ancora: saranno 213 gli Angeli, dei quali 57 volontari del festival, e sono 464 gli Amici iscritti a Natale, quando il programma non era noto; per conoscere quelli di settembre si attende il giorno 4 con la riapertura della campagna Amici. Sono stati generati oltre 50mila file dedicati alla implementazione delle informazioni sul sito, per un totale di 6 milioni di righe di codice che devono sempre funzionare perfettamente. Saranno 200 i giovani fra 16 e 26 anni in platea per l’evento inaugurale, e ai giovani Pordenonelegge guarda con occhio speciale: pensati per loro i percorsi dedicati a TikTok – con protagoniste tre delle più amate Tiktoker italiane: Megi Bulla, Valentina Ghetti e Angelica Siciliani Fendi. E proprio i giovani sono protagonisti del podcast Angelo chi legge, disponibile su Rai Play Sound e sulle frequenze della sede Rai Fvg. Molti gli incontri sulle nuove tecnologie e la riflessione che le accompagna: scienza con Chiara Valerio, videogiochi con Fabio Viola, metaverso con Lorenzo Capannari. Dell’economia e del nostro tempo tratteranno anche, fra gli altri, Carlo Cottarelli, Nando Dalla Chiesa, Leonardo Becchetti, Mariangela Pira, Luigino Bruni, Zeno D’Agostino.