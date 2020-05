Rassegne, Portici Science Cafè “on air”: quarto appuntamento in diretta facebook

Il Portici Science Cafè “on air” nella sua nuova modalità in streaming giunge al quarto appuntamento.

Ospiti dell’incontro in programma martedì 26 maggio alle ore 18:00, Emanuele Della Volpe, ingegnere aerospaziale e fondatore nel 2018 della start-up “Green Tech solution”, e la giornalista Diletta Capissi.

Focus della conversazione, dal titolo “Le innovazioni al servizio dell’inquinamento marino: i progetti di una start-up napoletana”, sarà l’opportunità di una nuova concezione di utilizzo di tecnologie automatiche relativamente ad applicazioni di salvaguardia ambientale, manutenzioni industriali e ambiti di sicurezza con un approccio di eco compatibilità.

Particolare attenzione sarà rivolta alla questione del recupero della plastica a mare.

Durante l’incontro, che si svolgerà in diretta sulla pagina FB del Portici Science Cafè, sarà possibile porre domande agli esperti, commentare e interagire nello stile collaudato del caffè-scienza porticese che si adatta alla situazione contingente e continua la sua attività di divulgazione scientifica non interrompendo il dialogo con il suo pubblico.

La registrazione di ogni live sarà disponibile, dopo qualche ora, anche sul canale Youtube ufficiale del Portici Science Cafè

Per ricevere maggiori informazioni, scrivere a porticisciencecafe@gmail.com o visitare la pagina facebook: Portici Science Cafè.