Rassegne, presentata l’ottava edizione di Pompeii Theatrum Mundi

Il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale ed il Parco Archeologico di Pompei hanno presentato l’ottava edizione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Città Metropolitana di Napoli, e in collaborazione con il Campania Teatro Festival. Appuntamento dal 20 giugno al 20 luglio 2025 al Teatro Grande di Pompei.

L’evento è sostenuto del Ministero della Cultura, del Comune di Napoli, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, e in collaborazione con Campania Teatro Festival. Una sinergia che è stata evidenziata con soddisfazione nel corso della presentazione.

Il programma della nuova edizione della rassegna, tra le più attese dell’estate italiana, è stato illustrato al Teatro Mercadante di Napoli dal direttore Roberto Andò e dal direttore generale Gabriel Zuchtriegel, preceduti dagli interventi istituzionali del presidente Luciano Cannito, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del capo di Gabinetto della Regione Campania Almerina Bove.

In calendario quattro spettacoli: Golem diretto da Amos Gitai che aprirà la rassegna venerdì 20 giugno alle ore 21 con replica sabato 21 giugno sempre alle 21; seguirà Notte Morricone, con regia e coreografia di Marcos Morau venerdì 4 e sabato 5 luglio alle ore 21. I successivi due spettacoli, ovvero Elettra di Sofocle con la regia di Roberto Andò, in scena venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio e Lisistrata di Aristofane con la regia di Serena Sinigaglia di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio, avranno inizio alle ore 20: un inizio con la luce naturale del giorno, che ripropone la stessa modalità in cui queste opere venivano rappresentate nell’antica Grecia.

Con i suoi quattro titoli in programma, la rassegna estiva del Teatro Nazionale di Napoli conferma la sua natura di vetrina di inedite riletture o rivisitazioni di testi e opere della classicità, ma non solo.

“Pompeii Theatrum Mundi – dice Roberto Andò – è il festival dove si confrontano la grande eredità classica e la visione artistica contemporanea. E mai come in questo frangente storico la cultura deve continuare a essere, al di fuori da ogni retorica, uno strumento essenziale di libertà”.

Anche il Presidente Cannito sottolinea come “Pompeii Theatrum Mundi anno dopo anno conferma il proprio valore culturale e simbolico… Anche quest’anno il Festival rinnova un rito condiviso tra pubblico e artisti, portando in scena opere che mettono in dialogo la grande drammaturgia antica con la sensibilità del nostro tempo”.

IL PROGRAMMA

20 e 21 giugno ore 21.00

GOLEM

di Amos Gitaï e Marie-José Sanselme

regia Amos Gitaï

con Bahira Ablassi, Amos Gitaï, Irène Jacob, Micha Lescot, Laurent Naouri, Menashe Noy, Minas Qarawany, Anne-Laure Ségla

produzione La Colline Théâtre National Paris

4 e 5 luglio ore 21.00

NOTTE MORRICONE

regia e coreografia Marcos Morau

musica Ennio Morricone

produzione Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto

11, 12, 13 luglio ore 20.00

ELETTRA

di Sofocle

regia Roberto Andò

con Sonia Bergamasco, Anna Bonaiuto, Roberto Latini, Silvia Ajelli, Imma Villa, Paola De Crescenzo, Giada Lorusso, Danilo Nigrelli, Roberto Trifirò, Rosario Tedesco, Simonetta Cartia

produzione Inda – Istituto Nazionale del Dramma Antico

Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

18, 19, 20 luglio ore 20.00

LISISTRATA

di Aristofane

regia Serena Sinigaglia

con (in ordine di apparizione) Lella Costa, Marta Pizzigallo, Cristina Parku, Simone Pietro Causa, Marco Brinzi, Stefano Orlandi, Pasquale Montemurro, Giorgia Senesi, Pilar Perez Aspa, Irene Sereni, Aldo Ottobrino, Salvatore Alfano, Alessandro Lussiana, Stefano Carenza

produzione Inda – Istituto Nazionale del Dramma