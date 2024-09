Rassegne, Procida Film Festival: partita la 12ª edizione

Ha preso il via la 12ª edizione del Procida Film Festival che fino a domenica 22 riporterà la magia del cinema nella suggestiva isola del golfo di Napoli. Diretta da Beppe Convertini la rassegna avrà il suo fulcro nel concorso con 20 cortometraggi in gara, ispirati al tema della valorizzazione del territorio; a valutarli la giuria composta dalla produttrice Paola Lucisano, l’attore Fabio Troiano, l’attrice e regista Michela Andreozzi e il casting director Armando Pizzuti. Oltre al concorso il programma del Procida Film Festival 2024 comprende anche proiezioni speciali, masterclass, eventi, incontri con le star del cinema come Ornella Muti, Andrea Roncato, Giancarlo Commare, Imma Pirone, Chiara Iezzi e ancora con il regista Ivan Cotroneo e Vittoria Schisano, reduci dal successo della serie Netflix “La vita che volevi”. Ospite speciale Francesca Archibugi a cui il comune di Procida consegnerà il premio “Isola di Arturo – Elsa Morante”, giunto alla sua 27esima edizione. Tra le proiezioni in cartellone da segnalare l’anteprima nazionale della prima puntata di “Gerri”, nuova serie di Raiuno: a presentarla sul palco del festival due dei protagonisti, Irene Ferri e Giulio Beranek. Anteprima anche per “La casa di Ninetta”, debutto alla regia di Lina Sastri che riceverà anche il premio alla carriera; in cartellone anche Gianni Ippoliti col suo corto (fuori concorso) “Una, Nessuna, Centomila” e il pluripremiato, al Festival di Venezia ed a Giffoni, “Mater Viva”, documentario sul riciclo, l’ambiente e il rapporto tra uomo e tecnologia. A condurre le serate del Festival, insieme a Convertini, si alterneranno Anna Falchi, Valeria Marini e Sara Ricci mentre ospiti musicali saranno i Jalisse. Per celebrare i 30 anni del film “Il postino” verrà presentato il libro “Il Massimo del gioco” ispirato all’infanzia di Massimo Troisi e scritto dal suo amico Alfredo Cozzolino e sarà proiettato il film “Il mio amico Massimo”. Un’altra importante ricorrenza, quella del centenario dalla nascita di Marcello Mastroianni, sarà ricordata al Procida Film Festival che omaggerà il grande attore con una mostra fotografica dal titolo “Caro Marcello”, allestita nel suggestivo complesso conventuale di Santa Margherita Nuova. Appuntamento molto atteso sarà infine quello della riapertura, dopo quarant’anni, della storica Villa Eldorado, dove soggiornò Elsa Morante: si potrà passeggiare nei “giardini di Elsa” con la splendida terrazza affacciata sul mare, luogo da lei particolarmente amato ed in cui ha ambientato il suo capolavoro “L’isola di Arturo”. Il Procida Film Festival è sostenuto dal Comune di Procida, la Campania Film Commission, la Regione Campania e il MIBACT, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.