Rassegne, Raffaella De Laurentiis e Michelle Danner presidentesse al Los Angeles Italia ’24

La produttrice Raffaella De Laurentiis e la regista Michelle Danner sono state designate ChairPerson e Presidente del “Los Angeles Italia-film, fashion and art festival” in programma al Teatro Cinese di Hollywood dal 3 al 9 marzo, nell’immediata vigilia degli Oscar (domenica 10 marzo). La 19ª edizione dell’evento cinematografico tricolore all’estero più atteso della stagione internazionale, e’ promosso con il sostegno del Ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del Ministero degli Esteri e del Ministero del Turismo con la partecipazione del Consolato generale d’Italia a L.A., dell’Italian Trade Commission (ICE) e del’ Istituto italiano di cultura di Los Angeles. “Sara’ un evento soprattutto al femminile in onore delle tante artiste italiane che si stanno facendo largo nel cinema globale sulla scia delle nostre leggendarie co-fondatrici Lina Wertmuller e Marina Cicogna” sostiene il presidente onorario del Festival Tony Renis sottolineando la soddisfazione per la longevità dell’happening fondato e prodotto da Pascal Vicedomini con l’Istituo Capri nel mondo. Figlia di Dino De Laurentiis e di Silvana Mangano, Raffaella è tra le più affermate produttrici italiane nel mondo con film che hanno conquistato i mercati internazionali (Conan, Daylight) ed ora si appresta a realizzare in Francia il nuovo film di Peter Webber. Apprezzatissima ‘acting coach’ ed affermata regista (Miranda’s Victim), Michelle Danner regalerà a L.A., Italia 2024 l’anteprima mondiale del suo ultimo film “The Italians”.