Rassegne, Ravello Festival: torna il concerto all’alba

Al Ravello Festival, come da tradizione, ritorna il rito della musica che segna il passaggio dalla notte al giorno. Il concerto all’alba, evento ambito e atteso, quest’anno sara’ davvero per meno di 200 spettatori che sono riusciti ad accaparrarsi i pochi biglietti disponibili a causa del distanziamento anti Covid. Ad accompagnare il lento apparire della luce saranno sonorita’ spagnole scelte dal maestro Jordi Berna’cer che martedi’ 11 agosto (ore 5) debuttera’ sul Belvedere di Villa Rufolo alla direzione dell’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi. In programma la Sinfonia caratteristica spagnola tratta da I due Figaro di Mercadante, la Suite espanola, op. 47 di Albe’niz e tre delle pagine piu’ celebri di Manuel de Falla: Noches en los Jardines de Espana, El amor brujo e due danze da El sombrero de tres picos. Berna’cer, Resident Conductor alla San Francisco Opera dal 2015, sara’ affiancato al pianoforte da Javier Perianes, classe 78, considerato uno dei pianisti piu’ interessanti della sua generazione. Per il quinto anno consecutivo a salire sul palco per l’evento cult dell’estate ravellese, l’Orchestra Filarmonica Salernitana, che dal 1997 ha affiancato le produzioni operistiche al Teatro Municipale Verdi di Salerno. Il sorgere del sole quest’anno potra’ essere seguito in live-streaming sulla pagina facebook e sul sito www.ravellofestival.com.