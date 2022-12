Rassegne, Sanremo: anche Shari, Colla Zio, gIANMARIA, Sethu tra i big. Svelati i titoli di tutte le canzoni

Shari, Colla Zio, gIANMARIA, Sethu, Will, OLLY: sono loro i sei finalisti di Sanremo Giovani che conquistano un posto tra i 28 big in gara al prossimo festival di Sanremo. Si compone così un altro importante tassello in vista dell’appuntamento clou dal 7 all’11 febbraio. A vincere la competizione tra i giovani è stato gIANMARIA con ‘La città che odi’.

Durante la serata sono stati anche resi noti i titoli dei brani che si sfideranno all’Ariston.

I Modà, tra i progetti di maggior successo del primo decennio del 2000, gareggeranno con “Lasciami”; ma uno dei più attesi ritorni è certamente quello di Paola e Chiara, tra le più iconiche figure della discografia anni ’90, con “Furore”. È un ritorno anche quello di Colapesce e Dimartino, i due esponenti del cantautorato indipendente siciliano si ripresentano all’Ariston dopo il successo di “Musica leggerissima”; il nuovo brano si intitola “Splash”. Il figlio e nipote d’arte Leo Gassmann, vincitore nel 2020 di Sanremo Giovani, presenterà “Terzo cuore”, brano scritto da Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari; mentre si intitola “Un bel viaggio” il brano con cui gli Articolo 31 debutteranno a Sanremo e grazie al quale J-Ax e Dj Jad si riuniscono dopo anni da solisti. Un’altra artista particolarmente attesa dal pubblico dei più giovani è Ariete, tra le più iconiche narratrici musicali della generazione Z, canterà “Mare di guai”. Molto discusso il ritorno dei Cugini di Campagna voluto da Amadeus, la band passata alla storia del pop italiano grazie al capolavoro “Anima mia”, canteranno “Lettera 22”, canzone scritta dal duo La Rappresentante di Lista. Ancora una nuova voce del pop italiano femminile, parliamo di Levante, che canterà “Vivo”. I Coma_Cose solo qualche settimana sono usciti con l’album “Un meraviglioso modo di salvarsi”, tornano a Sanremo dopo il successo di “Fiamme negli occhi” cantando “L’addio”. Altro figlio d’arte convocato da Amadeus, l’ex “Amici di Maria De Filippi” LDA, figlio di Gigi D’Alessio, che si esibirà con “Se poi domani”. La carrellata di titoli di brani in gara a Sanremo si conclude con Rosa Chemical e la sua “Made In Italy”.