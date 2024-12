Rassegne, Scrinzi e Arru protagonisti al “Capri, Hollywood”

Con Martina Scrinzi, l’attrice trentina protagonista del film ‘Vermiglio’ in corsa verso l’Oscar e Andrea Arru, co-protagonista del film fenomeno ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, la 29 esima edizione di Capri, Hollywood dedicata alla diversità, che parte ufficialmente domani, si prepara alla carica dei giovani talenti. Sarà lo sceneggiatore americano Nick Vallelonga (Premio Oscar per ‘Green Book’) il Chairman del “Capri Special Contest”; una selezione di 147 opere in streaming (71 visibili gratuitamente su eventive.org e 76 su mymovies.it). Il festival organizzato dall’Istituto Capri nel Modo con il sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivi) e Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Riflessi-Made in Italy, Frecciarossa e Givova, ha sempre messo al centro dell’attenzione i talenti emergenti. “Collegandosi alla piattaforma Filmfreeway.com hanno proposto i loro film ben 1751 autori di ogni età di 88 Paesi, dagli Usa al Regno unito, dall’Uzbekistan al Sud America. Si tratta di un nuovo record che conferma l’attrattività della nostra formula aperta – spiega Pascal Vicedomini, produttore dell’evento che fino al 2 gennaio richiamerà sull’isola e nel Golfo di Napoli protagonisti dell’industria cinematografica internazionale e tanto cinema italiano – una delle missioni di Capri, Hollywood, considerato ormai una tappa portafortuna verso gli award internazionali, è quella di offrire una vetrina ai giovani, tenere a battesimo e valorizzare nuove star” Il ricco Cartellone di “Capri, Hollywood 2024” prevede 218 proiezioni gratuite di cui 71 sull’Isola Azzurra tra il Cinema Paradiso di Anacapri, al Centro Congressi di Capri (già partite per la festività di Santo Stefano) e 147 in streaming divise in 86 lungometraggi, 17 documentari, 3 mediometraggi, 2 fiction, 111 cortometraggi selezionati tra le grandi produzioni in corsa per la Awards Season globale.