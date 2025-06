Rassegne, “Scrittori al Castello”: a Somma Vesuviana incontro con Marianna Scagliola

Domani, domenica 29 giugno, due grandi eventi a Somma Vesuviana al Castello di Lucrezia D’Alagno che sarà visitabile.

Alle ore 11, incontro con la scrittrice Marianna Scagliola, alle ore 20,30 lo spettacolo: “Cor’ ‘e femmene – Regina non fu mai”, racconto dell’amore tra Lucrezia e Alfonso V D’Aragona tra note e parole.

“Domani, al Castello di Lucrezia D’Alagno, arriverà la scrittrice Marianna Scagliola che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Il Francese, Biancaneve e i Settebello e sarà l’ultimo incontro a chiusura di una lunga stagione letteraria, importante per Somma Vesuviana e dunque a conclusione della Rassegna Letteraria ‘Scrittori al Castello’ che ha visto le sale quattrocentesche diventare un salotto intellettuale” spiega Annamaria Pianese, presidente dell’Associazione “I Colori della Poesia”.

“Marianna – dice ancora Pianese – è scrittrice affermata che esplora temi come l’identità, le relazioni umane e le sfide personali ma con uno stile narrativo che invita ad immergersi nella riflessione. Domani con Marianna Scagliola, termineremo gli incontri al Castello della Rassegna – Libri al Castello – ma in contemporanea con la rassegna letteraria “Scrittori in Prima Linea” siamo entrati nelle scuole. Poi avremo una terza fase quale il Concorso di Poesie “Pietro Secondulfo”. Spegniamo qualche volta i cellulari, stacchiamoci dai social e apriamo un buon libro. L’estate è l’occasione giusta per farlo”.

“La mattina i libri, la sera il teatro e tutto al Castello di Lucrezia D’Alagno con i suoi splendidi torrioni panoramici e alle porte del Borgo Antico, quale il Centro Storico del Casamale che dall’1 al 6 di Agosto ospiterà l’edizione giubilare della Festa delle Lucerne – dice Rosalinda Perna, assessore alla Cultura del Comune di di Somma Vesuviana, nel napoletano – Domani sera avremo artiste come Rosangela Angri, Marinella Colini, Titti Esposito, Arianna Gera, Sara Seraponte, Enzo Di Marzo con il racconto dell’amore tra Lucrezia D’Alagno e Alfonso V D’Aragona, proprio nel Castello voluto da Lucrezia e risalente al 1458. Aspettiamo tutti, sia alla Rassegna Letteraria alle ore 11 e sia allo spettacolo delle ore 20,30. Nel cuore del Borgo Antico abbiamo anche l’hub – side di Tramandars e Amici del Casamale con le opere pittoriche di Vittorio Valiante e abbiamo Ombrediluce di Mary Pappalardo, capolavoro retroilluminato che racconta le tradizioni del territorio”.