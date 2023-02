Rassegne, Teatro di lettura: martedì la presentazione del libro “L’innovazione in biblioteca”

di Elisabetta Colangelo

La lettura come strumento imprescindibile per la crescita individuale e collettiva. Crescita culturale, intellettuale ed economica dell’intero Paese e prima ancora di un territorio. Nasce così la rassegna dal titolo “Santa Maria Capua Vetere Teatro di Lettura“, giunta alla seconda edizione, che prevede, dal 27/10/2022 al 16/06/2023, una serie di presentazioni di libri di autori perlopiù legati al territorio.

E’ in questo ambito che si svolgerà martedì 7 febbraio, alle ore 16.30, presso la sala lettura della biblioteca comunale “F. Pezzella” di Santa Maria Capua Vetere, in Piazza Angiulli3, l’incontro con Ferruccio Diozzi, autore del libro “L’innovazione in biblioteca”.

Diozzi, direttore di “AIB Notizie” e presidente dell’associazione “Amici di Città della Scienza”, da anni attivo nel campo della biblioteconomia e della scienza dell’informazione, propone un interessante contributo sul tema dell’innovazione. Fenomeno centrale nell’analisi di ogni aspetto della vita sociale, l’innovazione proprio all’interno delle biblioteche, organismi caratterizzati da capacità rilevanti nella gestione dei processi di cambiamento, trova una sua concretizzazione, approccio essenziale per riaffermarne la funzione nel contesto contemporaneo. Il lavoro di Diozzi, puntuale e analitico, inquadra il concetto di innovazione, dall’origine storico-culturale alle successive evoluzioni, approfondendo approcci e metodologie correnti che la supportano e illustrando casi specifici nel settore delle biblioteche, rispetto alle quali evidenzia i punti di forza e le debolezze delle proposte innovative.

L’evento vedrà l’intervento dell’assessora alla cultura Anna Maria Ferriero, promotrice della rassegna, e di Pio Manzo, del Comitato Esecutivo Regionale A.I.B. (Associazione Italiana Biblioteche), e sarà coordinato da Paolo Mandato – Stati Generali della Cultura di Terra di Lavoro.