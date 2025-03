Rassegne, tensioni sul Festival di Sanremo: entro 10 giorni i dettagli del bando di gara

Conto alla rovescia al Comune di Sanremo per la determina dirigenziale che dovrebbe dar seguito agli indirizzi della Giunta in merito al bando per l’individuazione del partner privato chiamato a organizzare le edizioni 2026-2028 del Festival di Sanremo. Un’attesa che cresce in un clima di tensione tra la Rai e l’amministrazione ligure.

Al centro della contesa ci sono alcuni punti delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta sanremese per il bando: innanzitutto la disposizione secondo cui il partner dovrà riconoscere al Comune un corrispettivo non inferiore a 6 milioni e 500mila euro (contro gli attuali 5 milioni), oltre a una percentuale non inferiore all’1% su tutti gli introiti derivanti dai proventi pubblicitari e dallo sfruttamento dei marchi concessi, ma anche un obbligo di trasmettere altre manifestazioni, tra cui Sanremoinfiore, che intaccherebbe la libertà editoriale della tv pubblica.

Condizioni che non sono dunque piaciute nei piani alti di Viale Mazzini, da dove in questi giorni è trapelata una clamorosa ipotesi, quella ossia dell’individuazione di una location alternativa per l’appuntamento canoro più importante dell’anno (in pole Torino data anche l’esperienza positiva dell’Eurovision Song Contest). Senza Sanremo, l’evento dovrebbe modificare la denominazione di “Festival della Canzone italiana” ma potrebbe mantenere inalterate le caratteristiche principali, il know how e la macchina organizzativa affidata alla televisione di Stato.

L’atto del Comune dovrebbe essere pubblicato in albo pretorio entro una decina di giorni. La Rai attende e si prepara eventualmente ad impugnarlo.

“Il Festival di Sanremo non si può fare fuori da Sanremo – ha commentato il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci – La Regione non può intervenire su cose che riguardano il Comune ma se ci chiedono di intervenire e aiutare noi siamo i primi a volerlo fare. Ammorbidire il Comune? Magari possiamo cercare di ammorbidire tutti. Il Festival di Sanremo è una ricchezza per la Liguria e, come tale, rimane in Liguria”.

Intanto per il prossimo 22 maggio dovrebbe esserci il pronunciamento del Consiglio di Stato sui ricorsi di Rai e Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar dello scorso dicembre, che dichiarando illegittimo l’affidamento diretto alla tv pubblica ha imposto l’indizione di un bando dall’edizione 2026 del Festival.