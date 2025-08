Rassegne, tutte le novità dell’edizione 2025 di San Marino Comics

San Marino si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale e pop italiano: San Marino Comics, in programma dal 29 al 31 agosto, organizzato dall’Associazione San Marino Comics e LEG Live Emotion Group, un festival che, giunto alla sua dodicesima edizione, sceglie di rinnovarsi e sperimentare, con una visione sempre più armonica e integrata con la cornice unica del centro storico della Repubblica. Il festival sarà realizzato con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, Segreteria di Stato per l’Industria, Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Segreteria di Stato per la Sanità e della Giunta di Castello di San Marino e con la collaborazione dell’Ufficio Turismo. Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno visto il centro storico di San Marino invaso da appassionati, artisti, cosplayers e famiglie, quest’anno la Repubblica si immergerà nel meraviglioso mondo delle fiabe. Il claim scelto è “WHISPER – Sussurro”, un invito a perdersi – e ritrovarsi – nel cuore pulsante delle fiabe: Whisper, il sussurro che guida il cammino tra luci e ombre, tra incanto e inquietudine. Ispirato alle celebri storie dei fratelli Grimm, questo viaggio fiabesco trasformerà l’intero festival in un regno incantato, in cui personaggi come Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Cenerentola e Raperonzolo prenderanno vita attraverso scenografie immersive, animazioni dal vivo ed esperienze interattive pensate per ogni età. Il “sussurro” è il filo invisibile che attraversa ogni racconto, il silenzio misterioso del bosco, il bisbiglio di Hansel e Gretel persi tra gli alberi, la dolcezza sospesa del bacio che risveglia Biancaneve. È un’eco di emozioni che unisce i bambini agli adulti, parlando di paura e speranza, di coraggio e meraviglia. Il tema esplora la doppia anima delle fiabe, quella luminosa e quella più oscura, offrendo al pubblico un’esperienza profonda e coinvolgente: ogni fiaba è, in fondo, uno specchio che riflette ciò che siamo, ciò che temiamo e ciò che sogniamo di diventare. L’autrice del manifesto è Livia De Simone, talentuosa illustratrice e visual artist che collabora con grandi editori italiani e internazionali come Giunti, Fanucci, DZ Edizioni, e aziende del settore creativo come Cubicle Seven e Beyond Worlds, che vanta di aver firmato una delle nuove copertine della celebre saga La Ruota del Tempo di Robert Jordan.