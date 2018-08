Rassegne, visite notturne agli scavi con “Herculaneum Experience”

Un fine settimana all’insegna della cultura, del cinema e della musica di qualità ad Ercolano (Napoli) per chi resta in città. Al Parco archeologico proseguono, venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre, le visite notturne nell’ambito della rassegna ‘Herculaneum Experience’, realizzata e promossa dal Parco archeologico di Ercolano in collaborazione con Scabec, società in house della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali. Gruppi di turisti e visitatori potranno rivivere una straordinaria avventura tra strade, case, monumenti dell’antica città accompagnati da un artista incantatore, tributando onori al patrono Marco Nonio Balbo. Inoltre, il 2 settembre per l’intera giornata, l’ingresso al Parco archeologico sarà gratuito come accade ogni prima domenica del mese per iniziativa del Mibact. “Il prossimo weekend a Ercolano sarà ricco di eventi: cultura, musica, cinema, arte, storia e natura. Per i residenti sarà un’occasione per vivere la città e per i visitatori sarà un’occasione per conoscerla – scrive il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto sulla pagina facebook – In questo mese di agosto, in media, hanno dormito a Ercolano circa 800 turisti al giorno. Un risultato straordinario per la città e le sue attività ricettive”. Protagonista anche il Vesuvio: sabato 1 settembre alle 18.00 il compositore francese Louis Sclavis si esibirà sul Cratere in duo con il violoncellista parigino Vincent Courtois, per l’apertura della XXIII edizione del festival Pomigliano Jazz in Campania. E poi il cinema: nella rassegna cinematografica del Miglio d’Oro in Villa Ruggiero, sabato e domenica alle 21 sarà proiettato l’ultimo film ‘Avengers – Infinity War’. Per finire, domenica alle 20.30 in Villa Campolieto si terrà il concerto della Banda Osiris. Il costo del biglietto di 5 euro comprende la visita alla dimora settecentesca e il concerto.