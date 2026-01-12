Rastrellamento delle forze siriane nello Sheikh Maqsud di Aleppo

Si tratta del quartiere a maggioranza curda

Aleppo, 10 gen. (askanews) – L’esercito siriano ha annunciato di aver completato “un’operazione di rastrellamento” in un quartiere di Aleppo, dove le sue forze si sono scontrate con i combattenti curdi.”Annunciamo il completamento di un rastrellamento nel quartiere Sheikh Maqsud di Aleppo”, ha affermato l’esercito in un comunicato diffuso dai media statali, invitando i residenti a rimanere nelle proprie case.I corrispondenti dell’Afp ad Aleppo hanno affermato che i bombardamenti si sentivano ancora dopo l’annuncio.