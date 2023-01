Ratzinger, Città del Vaticano blindata per i funerali: tanti capi di Stato e migliaia di giornalisti

Citta’ del Vaticano ‘blindata’ per i funerali del Papa emerito Benedetto XVI, che saranno celebrati domani mattina con inizio alle 9,30. Le misure di sicurezza, partite con il primo dei tre giorni di esposizione del feretro, verranno ulteriormente intensificate nelle prossime ore: per le esequie e’ prevista la presenza di numerose personalita’ e l’affluenza di non meno di 50-60 mila fedeli. L’obiettivo – ha spiegato il prefetto della capitale, Bruno Frattasi, e’ quello di “elevare le condizioni generali di sicurezza nell’area” e “garantire, al contempo, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e dell’incolumita’ delle persone”. MILLE UOMINI – Oltre un migliaio gli uomini e le donne delle forze dell’ordine in campo: potranno contare sul supporto dei colleghi della polizia locale e su un mini esercito di volontari di protezione civile (circa 500) incaricati anche di dare informazioni su code e tempi di attesa.

Bergoglio: Addio a un grande maestro di fede

“Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti, qui accanto, stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi. Il suo pensiero acuto e garbato non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale, perché sempre ha voluto accompagnarci all’incontro con Gesù. Gesù, il Crocifisso risorto, il Vivente e il Signore, è stata la meta a cui Papa Benedetto ci ha condotto, prendendoci per mano. Ci aiuti a riscoprire in Cristo la gioia di credere e la speranza di vivere”. Lo ha detto Papa Francesco prima di cominciare l’udienza generale.

Cronisti da 30 Paesi

Numeri importanti per la copertura mediatica dei funerali del Papa emerito. Più di mille i giornalisti accreditati, da più di trenta paesi. “Italiani, tedeschi, ma anche polacchi francesi, inglesi, Usa, spagnoli, qualcuno da Asia, Africa, Sud America. Sono i paesi dove i giornalisti risiedono: molti accreditati vivono qui, ma lavorano per testate internazionali”, fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

La delegazione italiana

A quanto apprende AdnKronos, la delegazione ufficiale italiana domani presente ai funerali di Benedetto XVI sarà guidata dal capo dello Stato Sergio Mattarella, con lui la figlia Laura e il segretario generale della Presidenza Ugo Zampetti. Altre cariche istituzionali del paese e autorità andranno, come rende noto il Vaticano, “a titolo personale”. (Sai/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 04-GEN-23 10:00 NNNN

Sovrani da tutta Europa

Ai funerali del Papa emerito, domani in piazza San Pietro alle 9.30, ci saranno due delegazioni ufficiali: quella italiana guidata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e quella tedesca con il presidente Frank-Walter Steinmeier. Alle esequie funebri interverranno anche tanti Capi di Stato. Per la Spagna arriverà la Regina Sofia e il ministro Félix Bolaños; dal Belgio, il Re Filippo; dalla Polonia il presidente Andrzej Duda; dal Portogallo: il presidente della Repubblica Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Dalla Baviera, il governatore Markus Söder. Dalla Germania, con il presidente ci sarà anche il Cancelliere Olaf Scholz. Dall’Ungheria, ai funerali di Benedetto XVI ci sara il presidente Katalin Novak; dalla Slovenia il presidente Nataša Pirc Musar; dalla Francia, Gérald Darmanin, ministro dell’interno. Dalla Croazia, il ministro degli affari esteri, Goran Grlić Radman; e il ministro della cultura, Nina Obuljen Koržinek.