Ratzinger: Signore ti amo. Un infermiere rivela le ultime parole di Benedetto XVI

Le ultime parole del Papa emerito Benedetto XVI sono state raccolte nel cuore della notte da un infermiere. Lo ricorda Vatican News. Erano circa le 3 della mattina del 31 dicembre, alcune ore prima della morte. Ratzinger non era ancora entrato in agonia, e in quel momento i suoi collaboratori e assistenti si erano dati il cambio. Con lui, in quel preciso momento, c’era solo un infermiere che non parla il tedesco. “Benedetto XVI – racconta commosso il suo segretario, il vescovo Georg Ganswein – con un filo di voce, ma in modo ben distinguibile, ha detto, in italiano: ‘Signore ti amo!’ Io in quel momento non c’ero, ma l’infermiere me l’ha raccontato poco dopo. Sono state le sue ultime parole comprensibili, perche’ successivamente non e’ stato piu’ grado di esprimersi”. “Signore ti amo!”, nota Andrea Tornielli, “quasi una sintesi della vita di Joseph Ratzinger, che ormai da anni si preparava all’incontro definitivo, faccia a faccia, con il Creatore. Il 28 giugno 2016, nel 65 anniversario dell’ordinazione sacerdotale del predecessore ormai emerito, Papa Francesco aveva voluto sottolineare la “nota di fondo” che aveva percorso la lunga storia del sacerdozio di Ratzinger e aveva detto: “In una delle tante belle pagine che lei dedica al sacerdozio sottolinea come, nell’ora della chiamata definitiva di Simone, Gesu’, guardandolo, in fondo gli chiede una cosa sola: ‘Mi ami?’. Quanto e’ bello e vero questo! Perche’ e’ qui, lei ci dice, in quel ‘mi ami?’ che il Signore fonda il pascere, perche’ solo se c’e’ l’amore per il Signore Lui puo’ pascere attraverso di noi: ‘Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo’ “.