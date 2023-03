Raul Barbieri e Adolfo Rebughini, doppio colpo per Veronafiere

Il Gruppo Veronafiere rafforza la squadra di top manager con due nuove nomine: sono Raul Barbieri e Adolfo Rebughini che vanno a ricoprire, rispettivamente, il ruolo di direttore commerciale e di chief operating officer (Coo).

Barbieri è laureato in Economia e Commercio. Nel 1992 entra alla Riello Condizionatori come responsabile delle relazioni esterne e comunicazione. Nel 1996 è all’Ente Fiera di Vicenza dove cresce fino al ruolo di direttore commerciale e marketing delle manifestazioni non orafe. Dal 2004 ricopre la carica di direttore generale di PiacenzaExpo fino al 2009, quando passa alla Fiera di Arezzo come direttore generale. Nel 2014 approda a Veronafiere.

Rebughini ha una laurea in Economia e Istituzioni dei mercati finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e uno Strategic human resources leadership certificate presso eCornell University. A inizio 2007 lascia PricewaterhouseCoopers per entrare nel Gruppo UniCredit, prima nella divisione retail per poi ricoprire il ruolo di International industrial relations officer e program manager. Nel 2014 si trasferisce a Monaco di Baviera, come responsabile delle Risorse umane per i perimetri Global financing and Advisory, family office e CIB France. Conclusa questa esperienza nel 2018, torna a Milano, nominato HR director nell’area Group digital di UniCredit.