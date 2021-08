Rave Viterbo, D’Amato: “Festival dell’assurdo che andava evitato”

“Noi ci occupiamo di sanità pubblica e in questo momento di pandemia. E non sta a noi stabilire di chi sono le responsabilità” per quanto accaduto davanti al lago di Mezzano, in provincia di Viterbo, per giorni teatro di un rave. Ma “ritengo assurdo fare un’aggregazione di questo genere, assurdo non accorgersi di migliaia di veicoli anche molto grandi che passano attraverso strade, e ritengo assurdo lasciare un’area di quel genere. Avrei sequestrato i veicoli”, fatto riparare a “queste persone i danni che hanno provocato e poi eventualmente li avrei sanzionati e mandati via. Questa cosa mi sembra veramente un festival dell’assurdo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, intervenuto oggi ad ‘Agorà Estate’ su Rai3.