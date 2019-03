Ravello boom, in due settimane in 8 mila a Villa Rufolo: ma di domenica il traffico impazzisce

Anche la seconda settimana dell’iniziativa “Villa Rufolo per la Campania” promossa dalla Fondazione Ravello dedicata alle province di Avellino, Benevento e Caserta ha registrato numeri inimmaginabili: 3.202 le presenze totali. Nelle prime due settimane ad ingresso gratuito sono stati 7.934 (4.732 le presenze della prima settimana dedicata ai salernitani) i campani che hanno approfittato per venire a Ravello, visitare il monumento simbolo della Città della Musica e godere delle bellezze della Costiera Amalfitana. Fino a domenica 31 marzo l’ingresso gratuito è dedicato a tutti i nati e residenti in provincia di Napoli. Fin qui le note positive. Purtroppo nonostante gli appelli della Direzione di Villa Rufolo e del sindaco di Ravello, anche questa settimana il 70% circa delle presenze totali si è concentrato nella giornata domenicale. Complice il clima che ha spinto tante persone verso Ravello e la Costiera Amalfitana, sono stati tanti i disagi legati al traffico, alla saturazione, già nelle prime ore del mattino, dei parcheggi e al caos generato in serata sulle strade del rientro. La Direzione rinnova con forza l’appello a tutti i Napoletani che stanno programmando di venire a Ravello per visitare Villa Rufolo, di evitare la giornata di domenica 31 marzo anticipando ai prossimi giorni il piacere di una giornata diversa all’insegna della bellezza e della cultura.