Ravello Festival, premiati tre giovani talenti

Prima edizione del premio “Giovane Talento”, istituito da UBI Banca – main sponsor del Ravello Festival 2019 – nell’ambito della sezione “La Meglio Gioventù” dedicata alle orchestre dei conservatori.Il riconoscimento, che premia gli allievi che si sono esibiti nel corso della 67esima edizione, è stato assegnato a tre giovani musicisti selezionati dalla Fondazione Ravello.“Fa piacere – afferma Mauro Felicori, commissario della Fondazione Ravello – che Ubi Banca, sponsor principale del Ravello Festival 2019, abbia voluto legare il suo prestigioso nome alla scelta compiuta dalla direzione della Fondazione di dedicare una sezione, La Meglio Gioventù, ai giovani dei conservatori campani e italiani. Le grandi imprese conoscono l’importanza della formazione, e la incoraggiano. Troppi commentatori, invece, la sottovalutano, come se le eccellenze nascessero dal nulla e nel nulla. Un premio che unisce due brand internazionali come UBI Banca e Ravello Festival può, nel tempo, essere sempre più significativo”.In particolare, la commissione ha selezionato gli studenti campani più talentuosi e meritevoli che si sono contraddistinti nelle tre categorie dei conservatori: Giovanna Basile, allieva del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno (dipartimento Pianoforte); Antonia Elide Facciuto del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli (dipartimento Canto); e Gabriele Melone del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino (dipartimento Archi).“Siamo orgogliosi di aver istituito questo premio a conclusione del prestigioso Ravello Festival – sottolinea Alberto Pedroli, responsabile Macro Area Territoriale Sud di UBI Banca – perché pensiamo che il patrimonio culturale e in particolare la musica e l’arte con il loro linguaggio universale, siano motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile oltre che di dialogo tra culture capace di promuovere coesione sociale e senso di appartenenza. UBI Banca continua così il suo impegno di valorizzazione e attenzione nei confronti del talento giovanile”.I premi sono stati consegnati a Villa Rufolo da Mario D’Amico, direttore Territoriale Campania Sud di UBI Banca, da Ermanno Guerra, segretario generale della Fondazione Ravello, e dal maestro Antonio Marzullo, che ha curato la sezione “La Meglio Gioventù” del Ravello Festival.A conclusione dell’evento è stato rivolto un ringraziamento particolare al catering di Nisida “Monelli tra i fornelli Onlus” che è stato scelto in un’ottica di sostegno a tutti quei percorsi di inclusione sociale che UBI Banca promuove fortemente.

I curricula dei vincitori:

GIOVANNA BASILE

Nata nel 1998, inizia lo studio del Pianoforte all’età di 12 anni evidenziando da subito qualità musicali che le hanno permesso di conseguire, dal 2012 al 2017, venti primi premi in concorsi nazionali e internazionali. Dal 2018 è risultata vincitrice del primo premio ai concorsi “Città di Airola”, “Città di Baronissi”, “Città di Mercato S. Severino” ed ai concorsi internazionali di esecuzione pianistica “Lams” di Matera e “Leopoldo Mugnone Città di Caserta”, ottenendo l’assegnazione di due premi speciali. Nel mese di aprile 2019 ha preso parte all’esecuzione integrale delle Sonate di Scarlatti nella sala Scarlatti del Conservatorio di musica S. Pietro a Majella di Napoli e la sua esecuzione è stata segnalata tra le migliori per chiarezza esecutiva. La promettente pianista campana, allieva del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, si è distinta per le sue esecuzioni nell’ambito della sezione “La Meglio Gioventù” del Ravello Festival 2019. Per questa ragione UBI Banca attribuisce a Giovanna Basile il Premio “Giovane Talento” Dipartimento Pianoforte.

ANTONIA ELIDE FACCIUTO

Nata nel 1998, si è laureata in Canto nel teatro musicale e ha approfondito lo studio della musica vocale da camera, accostandosi con particolare entusiasmo sia al genere liederistico che al repertorio da camera francese ed italiano. Nel 2018 si è classificata prima al Concorso internazionale “Napolinova”, prima classificata al Concorso internazionale di esecuzione musicale “Città di Baronissi” nella sezione di canto lirico e prima classificata al Concorso lirico “Maria Collina” di Positano. È stata inoltre vincitrice del concorso internazionale delle arti “Isolympia”. La promettente cantante lirica campana, allieva del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, si è distinta per le sue esibizioni nell’ambito della sezione “La Meglio Gioventù” del Ravello Festival 2019. Per questa ragione UBI Banca attribuisce ad Antonia Elide Facciuto il Premio “Giovane Talento” Dipartimento Canto.



GABRIELE MELONE

Nato nel 2003, ha iniziato a studiare Violoncello all’età di 6 anni e ha manifestato sin da piccolo spiccate doti musicali che lo hanno portato a vincere, all’età di 9 anni, il 1° premio assoluto al Concorso Nazionale per Giovani Talenti “Mirabello in Musica” e una borsa di studio. È risultato vincitore di diversi concorsi. È stato ammesso all’età di 13 anni, per particolari meriti, al Triennio di Violoncello al Conservatorio di Avellino, che frequenta contemporaneamente al Liceo Scientifico. Numerose le sue esecuzioni, tra le quali spiccano quelle presso il Conservatorio di Avellino nel 2017, nell’ambito della rassegna “Händel forever”, nel 2018 con l’Orchestra da Camera dei Conservatori di Avellino e Napoli. Ha partecipato alle rassegne “Giovani virtuosi in concerto” a Napoli e “Sorrento Classica” a Sorrento. Nel luglio 2019 si è esibito come solista, nell’ambito della rassegna “Il cimento dell’armonia e dell’invenzione” organizzata dal Conservatorio di Avellino. Il promettente musicista campano, allievo del Conservatorio di Avellino, si è distinto per le sue esecuzioni nell’ambito della sezione “La Meglio Gioventù” del Ravello Festival 2019. Per questa ragione UBI Banca attribuisce a Gabriele Melone il Premio “Giovane Talento” Dipartimento Archi.