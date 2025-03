Ravello in rosa, screening mammari gratuiti grazie al Rotary Costiera Amalfitana e il Caruso Hotel

Un perfetto esempio di collaborazione e sinergia tra privato e associazione che ha riscosso un ampio consenso sul territorio: può sintetizzarsi così l’intensa mattinata vissuta al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast ieri, mercoledì 12 marzo. Grazie alla collaborazione con il Rotary Club Costiera Amalfitana, presieduto dall’ingegnere Amalia Pisacane, e al supporto del Distretto 2101 del Rotary, guidato dal Governatore Antonio Brando, è stato infatti possibile effettuare presso la nota struttura cinque stelle lusso una serie di screening mammari gratuiti destinati alla popolazione femminile presente a Ravello.

Due gli specialisti coinvolti, Enrico Fierro e Marcello Gargiulo, che hanno messo a disposizione professionalità e dedizione per le circa 40 donne che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa.

E poiché l’accoglienza è nel cuore sia del Caruso che della comunità ravellese, le pazienti hanno ricevuto il benvenuto con biscottini rosa a forma di cuore, preparati dal team di cucina della struttura, guidato dall’Executive Chef Armando Aristarco, e sono state successivamente omaggiate, subito dopo i controlli, con una piantina ricordo dell’evento. Grande soddisfazione per il past president ed assistente del Governatore del Distretto 2021 che ha sostenuto l’iniziativa ed era presente in struttura, il rotariano Salvatore Ulisse Di Palma, e per la General Manager del Caruso, Iolanda Mansi.

L’iniziativa non ha solo legato ulteriormente la struttura alla comunità, confermando l’importanza per i privati di connettersi al territorio su cui insistono in maniera concreta, fugando ogni possibilità di essere recepiti come una realtà avulsa, ma ha anche spalancato le porte di una delle strutture sicuramente più belle dell’intera Costiera Amalfitana a tutte le intervenute. Per l’occasione, due tra le splendide stanze della struttura, si sono trasformate in magnifici studi medici: la bellezza della pavimentazione, il bianco abbagliante delle pareti e la vista spettacolare di cui si godeva dai terrazzi e dalle finestre, hanno sicuramente reso il momento diagnostico estremamente rilassante e piacevole. Il consenso del territorio è stato immediato e tributato, oltre che con un’adesione notevole e che ha registrato tantissime, ulteriori richieste, anche con parole di elogio e di invito a continuare e moltiplicare appuntamenti simili. Un suggerimento che non è rimasto inascoltato e che il past president e assistente del Governatore, Salvatore Ulisse di Palma e la General manager Iolanda Mansi, hanno già accolto e fatto proprio.

E’ soltanto l’inizio di una storia molto più lunga scritta in nome della solidarietà e del benessere del territorio.