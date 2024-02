Ravello, micro credito per salvare la produzione agricola in costa d’Amalfi: incontro all’Auditorium

Un micro credito per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’assegnazione di beni strumentali, finalizzato al mantenimento della produzione agricola in costa d’Amalfi, rivolto a tutti i proprietari dei giardini del territorio. Una formula per dare un nuovo approccio al tema, salvaguardando il paesaggio ed il turismo, quella proposta da Italia Viva Costa d’Amalfi, che sarà oggetto di un incontro, patrocinato dal Comune di Ravello, in programma venerdì 23 febbraio, alle ore 15, presso l’auditorium di Villa Rufolo, a Ravello.

Ai lavori, aperti dai saluti del sindaco, Paolo Vuilleumier, interverranno l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, il coordinatore Italia Viva Costa d’Amalfi, Raffaele Scala e il relatore della proposta, Michele Ruocco, moderati dal giornalista Emiliano Amato.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di aprire anche un confronto per il futuro dell’agricoltura costiera, e comprendere gli effetti delle politiche fino ad ora attuate, considerando la mobilitazione che è avvenuta in tutta Europa.