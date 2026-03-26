Ravello tra fede e tradizione: torna dopo sei anni la Via Crucis in costume

Ritorna a Ravello, dopo un lungo periodo di sospensione di sei anni, la Via Crucis in Costume.

Nella Domenica delle Palme, il prossimo 29 marzo, a partire dalle ore 20, la “Città della musica” sarà consegnata alle suggestioni di un evento unico nel suo genere, che ha conquistato negli anni un pubblico sempre più numeroso, proveniente anche da oltre confine.

La Sacra rappresentazione coinvolgerà circa trecento figuranti e oltre trenta attori, trasformando la città in un’autentica rievocazione delle ultime ore della vita di Gesù, con scenografie immersive illuminate solo da torce e una cura rigorosa dei dettagli storici.

Il percorso si articolerà in diverse tappe simboliche della città – da Piazza Fontana Moresca fino al Duomo e alla Chiesa di Santa Maria a Gradillo – mettendo in scena episodi chiave della Passione, dall’arresto alla crocifissione, fino al commiato finale della Madre.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Ravello in Scena” con la regia di Alfonso Mansi, è resa possibile grazie al finanziamento della Fondazione Ravello, presieduta da Alessio Vlad, che ne sostiene la realizzazione con il patrocinio del Comune di Ravello e la generosa partecipazione degli operatori economici locali, in collaborazione con gli organi di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana insieme a decine di volontari che, con la loro consueta disponibilità, assicurano la migliore riuscita di un evento che, a distanza di decenni, è sempre orgoglio e vanto di Ravello.

Il supporto della Fondazione Ravello si conferma centrale nella valorizzazione di eventi culturali e identitari di grande richiamo, contribuendo a rafforzare il prestigio e l’attrattività del territorio.