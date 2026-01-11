Ravello, week end di cinema all’auditorium Niemeyer. Oggi “La città proibita “di Gabriele Mainetti

Prosegue all’auditorium Oscar Niemeyer “Il Cinema a Ravello”, la rassegna che ha riportato l’emozione del grande schermo nel cuore della città con una programmazione gratuita pensata per un pubblico di tutte le età, promossa dal Comune di Ravello, sostenuta dalla Fondazione Ravello ed organizzata da Cineventi.

Dopo l’avvio dello scorso dicembre, il progetto continua anche nel nuovo anno con appuntamenti nel fine settimana che alternano cinema d’animazione, commedie contemporanee e grandi classici senza tempo.

Un’occasione di incontro e condivisione, in uno spazio iconico che si conferma luogo di cultura, partecipazione e visione collettiva.

Nel weekend, l’auditorium ospita quattro proiezioni capaci di unire avventura, emozione e romanticismo. Si è cominciato ieri, sabato 10 gennaio, con “Dragon Trainer” di Dean DeBlois, reinterpretazione live-action della celebre saga animata: sull’isola di Berk, l’amicizia tra il giovane vichingo Hiccup e il drago Sdentato apre la strada a un futuro nuovo e inatteso. Quindi spazio a “Napoli – New York” di Gabriele Salvatores, racconto intenso e poetico di due bambini che, nel dopoguerra, lasciano una Napoli ferita per inseguire la speranza oltre oceano.

Oggi, domenica 11 gennaio alle ore 17 sarà la volta de “La città proibita “di Gabriele Mainetti, una storia di ricerca, amore e vendetta che intreccia mondi e culture nella Roma contemporanea. A chiudere il weekend, alle ore 19.30, il cult romantico “Notting Hill” di Roger Michell, con l’indimenticabile incontro tra una star di Hollywood e un libraio londinese, interpretato da Julia Roberts e Hugh Grant.

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Il programma completo è disponibile qui: https://www.cineventi.it/il- cinema-a-ravello.